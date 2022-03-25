Parascript предлагает использовать безграничные возможности программы Accelerator

Давайте сразу внесем ясность: мы не ставим перед собой цель продать вам свое программное обеспечение. Нас интересуют только результаты.

Большинство разработчиков считают свою задачу выполненной сразу после поставки оплаченного ПО заказчикам, предоставив им самостоятельно нести невероятные расходы и риски, связанные с успешным внедрением новых технологий, однако мы уверены, что существует более эффективный подход. Когда Вы в последний раз работали с поставщиком, который взял бы на себя риск гарантировать вам полное удовлетворение ваших ожиданий? И при этом не выписал бы вам гору дополнительных счетов и не внес изменения в условия заказа? Отношения, в которых одна из сторон руководствуется исключительно собственной выгодой, нельзя назвать партнерскими.

По мнению компании Parascript, настало время использовать поистине безграничные возможности мощного машинного обучения для достижения реальных результатов без традиционно высоких затрат и рисков, обусловленных сложностью решаемых задач. И мы готовы это доказать.

«Наша новая программа Accelerator (Акселератор) позволит клиентам сократить свои затраты как минимум на 50% без необходимости приобретения дополнительного программного обеспечения или услуг, — заявила вице-президент по продажам компании Parascript Дон Вуд (Dawn Wood), — Никаких первоначальных капиталовложений или текущих подписок. Никаких платных услуг по настройке и развертыванию программы. Никакой необходимости в непрерывном мониторинге и отладке. Никакой угрозы полной замены используемых цифровых технологий».

Каковы предпосылки для успешного внедрения программы?

Компания Parascript имеет возможность предложить надежное в инвестиционном плане ПО, ориентированное на результат, благодаря значительным вложениям средств в модернизацию своего технического потенциала с целью снижения затрат, решения проблем, связанных с развертыванием интеллектуальной обработки документов (IDP), и обеспечения высокого уровня производительности.

В предлагаемой компанией системе «интеллектуального обучения» используются различные методы машинного обучения, каждый из которых предназначен для оптимизации конкретной задачи. Интеллектуальное обучение предусматривает несколько различных режимов обучения, в том числе в автоматическом режиме исключительно в отношении помеченных/тегированных данных. В процессе работы производительность контролируется в фоновом режиме без нарушения рабочего процесса и автоматически оптимизируется и адаптируется к новым требованиям и данным.

«В отличие от других корпоративных программных продуктов, внедрение систем автоматизации документооборота всегда было сопряжено с трудностями, главным образом потому, что экономический эффект от их внедрения зависит от высокой степени гарантии доставки точных данных, — заявил вице-президент компании Parascript по маркетингу и управлению продукцией Грег Каунсил (Greg Council), — Для достижения высокой производительности необходимо не только изучить программное обеспечение, но и потратить время и усилия на получение наборов данных, настройку системы и ее последующую оптимизацию для обеспечения высокого качества данных. Интеллектуальное обучение эффективно превращает все эти усилия, связанные с выполняемыми вручную, рискованными и сложными процессами, в надежное и недорогое машинное время».

«Мы выполняем углубленную оценку множества различных методов машинного обучения для каждого типа задач, и выбираем те из них, в которых оптимальная производительность сочетается с простотой, — добавил старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании Parascript Игорь Кил (Igor Kil), — В результате применения такого подхода в нашей системе отсутствуют недостатки, присущие другим решениям в области машинного обучения, основанным на использовании единственного метода или ограниченного количества методов».

Как это работает Каждое взаимодействие с клиентом начинается с изучения и обсуждения основных моментов, необходимых для удовлетворения потребностей клиента в автоматизации и снижении затрат. После этого специалисты компании Parascript переходят к сбору, обобщению и анализу наборов данных, которые затем используются для разработки оптимизированных моделей интеллектуального обучения. Затем проводится контрольное тестирование системы с целью проверки уровня ее производительности на предмет соответствия ожиданиям клиента. При достижении необходимого уровня соответствия, мы поставляем систему клиенту и интегрируем ее в существующий рабочий процесс, стараясь свести к минимуму любые сбои в подлежащих сохранению процессах. После ввода в эксплуатацию система автоматически поддерживает производительность, обеспечивая клиенту немедленную операционную экономию. Компания Parascript получает доход только с подтвержденной клиентом экономии затрат.