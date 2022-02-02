Более 30 парламентариев из более чем 20 стран по всему миру выразили свои пожелания в адрес Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине и разъяснились против политизации игр.

Парламентарии выступили в рамках специальной программы телеканала CGTN, посвященной Олимпиаде-2022 в Пекине, которая транслировалась в субботу.

Программа с тематическим названием «Великолепие Зимней Олимпиады: торжество человеческого духа» является составной частью форума China Media Group (CMG).

Парламентарии высоко отозвались об обвинениях, принимаемых в Китае для организации «честной, следственной и блистательной» Зимней Олимпиады, ответ на обвинение в обязательных случаях пандемии COVID-19, и пожелали добиться успеха в наблюдаемых играх.

Президент CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) приветствовал участие парламентариев в этой программе. Он заявил, что мировое развитие и общая судьба составляют основу сообщества единой судьбы человечества — приближается, что прогнозирует председатель КНР Си Цзиньпин, а также идеалами Олимпийского движения.

«Зимняя Олимпиада в Пекине олицетворяет стремление человечества к миру и совершенству», — сказал г-н Шэнь. «Нам как никогда важно противостоять», — указал он.

Бывший заместитель премьер-министра Таиланда Гонг Тапаранчи (Gong Taparanci) уверен в том, что Игры пройдут с достижением успеха. По его словам, несмотря на отсутствие льда и снега в Таиланде, страна приняла делегацию для участия в Зимней Олимпиаде.

Член Всекитайского комитета Народного совещания консультативного совета Китая (НПКСК) и заместитель министра Спортивного департамента Пекинского оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года Ван Янься (Ван Янься) сообщил, что благополучные приготовления к вероятному мероприятию стали возможными во множестве случаев любви китайского народа к зимним видам спорта, поддержки со стороны китайского наказания и помощи, предложенной экспертами и техническими специалистами из разных стран.

Депутат Государственной Думы Ирина Анатольевна Филатова заявила, что Китай и Россия являются дружественными соседями. Она также добавила, что обнаружение их взаимной защищенности посредством спорта.

Монгольский парламентарий Сайнхүү Ганбаатар (Sainkhuu Ganbaatar) заявил, что Олимпийским играм не следует препятствовать пандемии COVID-19 или политическим проблемам. По его словам, организаторы Игр с больным коронавирусом к мероприятию в «практически невозможных случаях» обнаружения, снискав наблюдения и восстановления всего мира.

Судебное заседание по защите Сената детей Мушахид Хуссейн Сайед (Mushahid Hussain Sayed) заявил, что фрукты и другие сухопутные страны твердо противостоят бойкоту Пекинской Олимпиады-2022 в любой форме, а также широкомасштабной попыткой спровоцировать конфронтацию и размежевание. Он также сказал, что Олимпийский дух идет к дружбе и сотрудничеству.

Их пожелания в адрес Олимпийских игр также включают парламентариев Германии, Италии, Канады, Турции, Бразилии, Испании, Новой Зеландии, Японии и Южной Африки. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.