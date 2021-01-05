Партия ЗА ПРАВДУ: необходимо задуматься о национализации продуктовых сетей, если те не снизят цены

Секретарь Центрального комитета партии ЗА ПРАВДУ, д. э. н. Николай Новичков прокомментировал запуск ее силами всероссийской акции, которая нацелена на снижение цен на продукты питания и национализацию продуктовых сетей как стратегической отрасли. Отмечается, что движение ЗА ПРАВДУ и Гвардия Захара Прилепина не намерены мириться с ситуацией, когда российские граждане отказывают себе в ряде продуктов, а продуктовые сети зарабатывают сверхприбыль и отправляют ее в оффшоры. В настоящее время сторонники партии провели ряд пикетов в ряде городов нашей страны, они собрали множество жалоб граждан на ощутимое повышение цен.

По словам Николая Новичкова, терпеть социальную несправедливость нельзя. Недопустимо, когда цены на продукты питания растут в условиях коронавирусной пандемии и накануне зимних праздников. По его словам, партия ЗА ПРАВДУ требует от торговых сетей снижения цен в два раза и смены места регистрации с иностранной юрисдикции на российскую, или же она будет требовать их национализации.