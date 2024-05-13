Партнерство на долгосрочной основе продолжают Фонд Юрия Лужкова и парк имени Юрия Лужкова

За три года взаимодействия Фонд Юрия Лужкова и парк имени Юрия Лужкова провели несколько крупных общественных, спортивных и культурных мероприятий. Недавно стороны подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, придав официальный характер отношениям между организациями.

Мероприятия по увековечению памяти бывшего мэра Москвы, приурочив их к 85-летию со дня рождения Юрия Михайловича, Фонд Юрия Лужкова инициировал с одобрения руководства страны в 2021 году. Парк, расположенный на проспекте Андропова и носивший название «Садовники», в рамках этих событий получил имя Юрия Лужкова 21 сентября 2021 года.

В столице произошли существенные преобразования за годы работы Юрия Лужкова в должности мэра Москвы. Посетители парка Юрия Лужкова смогли узнать о них, побывав на развернутой там весной 2023 года фотовыставке. Посвященная Юрию Лужкову экспозиция «С любовью к Москве» представляла собой десятки стендов со множеством архивных и современных фотографий, рассказывающих о наиболее значимых аспектах жизни столицы и ее населения. Фото стали свидетельством развития городской транспортной инфраструктуры, строительства новых медицинских и образовательных учреждений, доступного жилья, проведения городских праздников, реконструкции архитектурных памятников, воссоздания парков.

Ежегодный московский летний фестиваль The BOWL, объединивший поклонников уличного и экстремального спорта, а также активного образа жизни, – еще один пример тесного сотрудничества Фонда Юрия Лужкова и парка. Фестиваль в седьмой раз проводился в парке Юрия Лужкова в июне 2023 года, и Фонд Юрия Лужкова, партнер мероприятия, ввел дополнительную номинацию им. Юрия Лужкова «За самое зрелищное исполнение». За победу боролись, показывая сложнейшие элементы и технику катания, 128 райдеров и скейтеров – начинающие и опытные спортсмены. С приветствием к ним обратилась председатель Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. Юрий Лужков делал очень многое, чтобы у юных спортсменов были возможности заниматься спортом, соревноваться и добиваться успехов, при этом и сам являлся увлекающимся спортсменом, напомнила она.

Отношение еще к одному парку имел бывший мэр Москвы. Это граничащий с парком имени Юрия Лужкова парк «Коломенское». Здесь был восстановлен уникальный памятник русского деревянного зодчества – Дворец царя Алексея Михайловича, во многом за счет усилий Юрия Михайловича. Кроме того, Юрий Лужков, организовав субботник по высадке фруктовых деревьев в день своего 80-летия и пригласив на него жителей города, способствовал воссозданию исторических садов парка. Второй подобный субботник, в ходе которого в Коломенском появились сотни новых деревьев, посаженных москвичами, провел через пять лет Фонд Юрия Лужкова в память о Юрии Михайловиче.

На фото: Фотовыставка в парке, посвященная Юрию Лужков