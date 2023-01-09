Павильон «Физика», особняк Рутковских, усадьба Яковлева: итоги 2022 года в области реставрации

Специалисты, которые работали на этих и других объектах, удостоены наград профессионального конкурса «Московская реставрация — 2022».

В 2022 году специалисты работали над восстановлением более 700 памятников архитектуры. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, за это время завершена реставрация более 200 объектов. Мастера вернули исторический облик павильонам ВДНХ, старинным московским усадьбам, промышленным и жилым ансамблям, храмам и церквям.

За год в городе также состоялось несколько важных событий в области сохранения культурного наследия: конкурс «Московская реставрация», молодежный форум «Наследие», экспозиция реставрационных находок и выставка импортозамещающих решений в этой сфере.

«За год завершено восстановление 216 архитектурных памятников столицы. Среди них можно выделить павильон “Физика” на ВДНХ, особняк Рутковских в Большом Козловском переулке, усадьбу Яковлева на Тверском бульваре, старинный каменный грот в саду имени Баумана. Специалисты привели в порядок фасады, интерьеры и элементы оформления. Мастера, которые работали на некоторых из этих объектов, удостоены наград профессионального конкурса “Московская реставрация — 2022”», — отметила Наталья Сергунина.

В последние годы более половины памятников в столице реставрируется за счет частных средств. Например, инвесторы дали вторую жизнь старейшему зданию на Люсиновской улице — главному дому усадьбы купцов Сушкиных — Кеворкова, уникальному историческому комплексу напротив Кремля — Мариинскому женскому училищу и дому директора товарищества «Эйнем», городской усадьбе Иванова — Левашовых в Староваганьковском переулке.

Состязания профессионалов

Одним из знаковых событий в профессиональной сфере в 2022 году стал конкурс Правительства Москвы «Московская реставрация». На него поступило 82 заявки от организаций, инженеров и мастеров, которые работали над восстановлением 42 объектов культурного наследия. Среди них, например, такие памятники, как городская усадьба Голицыных на Малой Бронной, дом Бобринских, доходный дом Якова Толстого на Арбате, контора правления суконной фабрики Кожевникова и другие.

Лауреатами в разных номинациях стали 37 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ — специалисты и целые коллективы, которые вернули исторический облик 28 особнякам и усадьбам, бывшим промышленным зданиям, храмам.

За время существования конкурса (с 2011 года) в нем приняли участие более 800 реставрационных компаний и проектных организаций, архитекторов и реставраторов. В числе победителей прошлых лет — Дом Наркомфина, павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и Дом культуры «ГЭС-2».

Импортозамещение и развитие отрасли

Весной Сергей Собянин принял ряд решений с целью поддержать реставрационную отрасль в непростых условиях. Почти 700 разрешений на проведение работ автоматически продлили на год, сократился также срок рассмотрения новых заявлений на их получение. С начала марта по такой ускоренной процедуре рассмотрели уже более тысячи документов.

В России есть собственные технологии и ресурсы, способные обеспечить устойчивое развитие реставрационной отрасли. Это было продемонстрировано на первой выставке «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая прошла в Москве в ноябре.

Общая площадь экспозиции составила 2,5 тысячи квадратных метров. Отечественные поставщики продемонстрировали более 100 передовых разработок. Представители компаний рассказали о новых технологиях производства компонентов, которые позволяют решать все задачи реставрации без использования импортных аналогов.

В рамках выставки состоялось более 100 мероприятий, включая лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, студенческий конкурс и деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов. За три дня ее посетили шесть тысяч человек.

Поддержка начинающих специалистов

Осенью состоялся пятый молодежный форум «Наследие», посвященный вопросам сохранения памятников культуры и их интеграции в жизнь города. В конкурсной программе участвовали более 200 студентов из 16 профильных вузов. Их разделили на 10 команд так, чтобы в каждой были представители разных специальностей: будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры. При участии экспертов они разрабатывали проекты реставрации исторических объектов своих городов.

В московской части конкурса участникам предложили разработать план по восстановлению усадьбы Виноградово. Победила команда, предложившая создать этнодвор на ее территории. В региональном треке соревновались студенты из 13 городов: Самары, Перми, Астрахани, Владимира, Воронежа, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Казани, Саратова, Красноярска и Ростова-на-Дону. Первое место занял проект реставрации усадьбы Красная Горка во Владимире.

Форум также включал образовательную программу: эксперты отрасли делились знаниями и опытом. Студенты посещали места, где проходила реставрация, и занятия в мастерских. В рамках деловой части состоялись круглые столы с ведущими российскими и зарубежными реставраторами, архитекторами, урбанистами, дизайнерами, экономистами и социологами, представителями органов власти и СМИ, на которых обсуждали вопросы сохранения культурного наследия. В фестивальную программу вошли лекции, квесты, бизнес-игры и ярмарка вакансий.

Молодежный форум «Наследие» проводится с 2018 года. За это время в нем приняли участие уже около 57 тысяч человек.

Находки и открытия

В конце 2022 года в столице прошла первая выставка реставрационных находок, которую посетили более тысячи человек. В экспозицию вошло около 70 предметов, обнаруженных более чем на 30 объектах.

Среди экспонатов были элементы декора и художественного оформления зданий, старинные предметы быта, архивные фотографии, документы и многое другое. Посетителям представили образцы исторических строительных материалов Дома Наркомфина, подлинное дверное полотно с витражом дома Абрикосовых. С реставрационных площадок привезли старинные кирпичи и напольную плитку Воспитательного дома, а также вещи, найденные при проведении восстановительных работ в храме Святых Апостолов Петра и Павла.

При восстановлении архитектурных памятников в 2022 году в Москве реставраторы также сделали ряд открытий. Например, в Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря на восточном фасаде над алтарными апсидами в пространстве под кровлей реставраторы обнаружили элементы живописи. Участки росписи сохранились в первоначальном виде. Специалисты открыли орнаментальный декор нижних частей композиции, удалили загрязнения с поверхности и сейчас продолжают укреплять слой краски.