Педагоги из 50 регионов съедутся в Ялту на Форум «Сквозные образовательные траектории»

С 15 по 17 октября в г. Ялте при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводится Всероссийский форум «Сквозные образовательные траектории» (далее – Форум) с целью создания единого информационного пространства и условий для выявления и распространения успешных практик, направленных на устойчивое развитие и повышение качества общего образования. Основными направлениями работы Форума станут: непрерывное образование, социальное партнерство, культурное многообразие, здоровье, проектная деятельность и цифровизация.

В рамках Форума запланировано более 70 мероприятий с онлайн-трансляцией: мастер-классы лучших педагогических практик, разбор актуальных педагогических кейсов, форсайты, панельные дискуссии, круглые столы, а также увлекательная конкурсная и культурная программы. В рамках образовательной программы педагоги смогут в интерактивных форматах развить компетенции личной эффективности в части самопрезентации, коммуникаций, эмоционального интеллекта, тайм-менеджмента, а также освоить творческие подходы к организации занятий для повышения мотивации и вовлечения учащихся. Также каждый получит сертификат участника.

В Форуме примут очное участие более 200 человек из более 50 регионов, включая представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных научных и образовательных площадок в сфере развития образования, руководителей и педагогов образовательных организаций (в т. ч. лауреаты конкурсов «Учитель года» и «Директор года»). К участию в Форуме приглашены представители федеральных органов власти и социальных партнеров. Мероприятия форума будут освещаться в федеральных СМИ, а также будет обеспечена возможность дистанционного участия для 10 тысяч работников образования.

Партнерскую поддержку Форума оказывают Издательство «Просвещение», Агентство стратегических инициатив, Россия – страна возможностей, Университет 2035, Российская академия образования, Сферум, Национальный союз педагогов, Национальная родительская ассоциация, Российское движение школьников, Ассоциация «Обрсоюз» и другие системообразующие организации сферы образования.

К участию в Форуме в дистанционном формате приглашаются все желающие педагоги страны. Участие бесплатное, число мест ограничено, необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия https://obr.so/forum/