Пекинский информационный технологический колледж (BITC) открывает доступ к ценным рабочим местам по всему миру — China.org.cn

Будучи участником инициативы «Один пояс — один путь», Пекинский информационный технологический колледж (BITC) привлек более 3000 студентов из 93 стран. Благодаря профессиональным курсам и учебным залам, опытным профессорам и, в особенности, различным курсам по китайскому языку и китайской культуре, BITC помогает все большему числу иностранных студентов начать блестящее будущее и карьеру.

BITC предлагает различные виды стипендий, помогающих все большему числу иностранных студентов реализовать свои мечты об обучении в колледже. В течение первого года обучения в BITC при поддержке профессиональных китайских преподавателей большинство учащихся успешно сдают экзамен HSK 4-го уровня, что помогает им очень свободно разговаривать по-китайски. Через несколько лет, когда студенты будут лучше понимать китайскую культуру, они перейдут на уровень HSK 6.

Кроме того, BITC имеет самые передовые центры профессиональной подготовки и опытных профессоров, которые позволяют учащимся овладевать профессиональными знаниями и развивать практические навыки. В послеаудиторные часы проводятся различные международные мероприятия, помогающие студентам лучше понять китайскую культуру и сформировать навыки общения. Годы учебы в BITC закладывают прочный фундамент для будущего развития.

Кроме того, BITC предоставляет студентам возможность получить степени выше бакалавра в Пекинском университете Цзяотун и других известных университетах. Опыт Деабеса из Египта — один из наиболее ярких примеров успеха. Как рассказывает Деабес, после окончания BITC он вернулся в Египет и работал в Huawei Egypt, получив предложение о трудоустройстве спустя всего три месяца (обычно на это уходит не менее 6 месяцев). Выпускники BITC вроде него становятся самыми желаемыми специалистами для Huawei. В настоящее время Деабес занимает пост менеджера по цифровым каналам регионального подразделения на Ближнем Востоке. В своей повседневной работе он всегда может применять профессиональные знания и навыки, полученные в BITC.

С точки зрения качества обучения и карьерных возможностей BITC стал выбором номер один для получения образования в Китае среди иностранных студентов из стран-участниц инициативы «Один пояс — один путь».