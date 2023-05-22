Пэн Лиюань и супруги лидеров стран Центральной Азии посетили исторический театр

Пэн Лиюань, супруга председателя КНР Си Цзиньпина, в пятницу утром пригласила первых леди Кыргызстана и Узбекистана посетить исторический театр «Ису» в городе Сиань в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Ее гостьями стали Айгуль Жапарова, супруга президента Кыргызстана Садыра Жапарова, и Зироатхон Мирзиёева, супруга президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Джапаров и Мирзиёев находились в Сиане для участия в саммите «Китай — Центральная Азия», который завершился в пятницу.

Сначала г-жа Пэн повела своих гостей в музей Циньцянской оперы в культурном квартале театра «Ису», где они осмотрели изысканные предметы, связанные с искусством народной оперы.

Они задержались перед фреской, изображающей совместное выступление местных музыкантов и исполнителей из западных регионов во времена правления династии Тан (618–907 гг.). Здесь они узнали о популярности Циньцянской оперы в Китае.

Г-жа Пэн и ее гости также поучаствовали в создании кукол для театра теней в выставочном зале и пообщались с мастерами народного творчества. В театре «Ису» они посмотрели классическое представление Циньцянской оперы.

Циньцянская опера, жанр китайской народной оперы, возникший во времена династии Западная Чжоу (1045–770 гг. до н. э.), продолжает пользоваться популярностью в обширном регионе северо-западного Китая и была включена в список нематериального наследия страны в 2006 году.

Как и другие жанры традиционной китайской оперы, Циньцянская опера сочетает пение, танцы, боевые искусства и акробатику. Она исполняется на шэньсийском диалекте, а ее репертуар в основном состоит из старинных преданий и народных сказок.

Пэн Лиюань заявила, что Китай готов укреплять культурные обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии и содействовать взаимопониманию и дружбе между их народами.

Жапарова и Мирзиёева сказали, что Шелковый путь соединил культуры Центральной Азии и Китая. Они надеются, что обе стороны будут углублять гуманитарные обмены и взаимное обучение между странами.

Длительные культурные обмены приносят плодотворные результаты

За 30 с лишним лет с момента установления дипломатических отношений народы Китая и стран Центральной Азии возобновили тысячелетнюю дружбу, добились плодотворных результатов в таких областях, как образование, культура, здравоохранение, туризм и региональные обмены, а также создали многоплановую основу для гуманитарных обменов.

В Китае и Центральной Азии насчитывается 62 пары породненных провинций, регионов и городов-побратимов. В 2022 году Китай предложил провести Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии и пообещал довести число городов-побратимов китайских городов в пяти центральноазиатских странах до ста на протяжении десятилетия.

С 2004 года Китай создал 13 Институтов Конфуция и 24 Класса Конфуция в Центральной Азии, в которых в настоящее время обучается более 18 000 студентов.

С 2010 по 2018 год количество студентов из стран Центральной Азии, обучающихся в Китае, выросло с 11 930 до 29 885 человек, со среднегодовым приростом в 12,33 процента. Китай стал одним из основных направлений и предпочтительных стран для обучения за рубежом студентов из стран Центральной Азии. Количество студентов из стран Центральной Азии, обучающихся в Китае, резко возросло после окончания пандемии COVID-19.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость укрепления диалога между цивилизациями в своей программной речи на прошедшем в пятницу саммите «Китай — Центральная Азия», заявив, что Китай приглашает страны Центральной Азии принять участие в программе «Культурный Шелковый путь», а также намерен открыть больше центров традиционной медицины в Центральной Азии.

«Мы ускорим создание своих культурных центров в соседних странах. Китай продолжит предоставлять государственные стипендии странам Центральной Азии и поддерживать их университеты в присоединении к Альянсу университетов Шелкового пути, — добавил Си Цзиньпин. —

Мы обеспечим успешное проведение Года культуры и искусств народов Китая и Центральной Азии, а также медийного диалога высокого уровня между Китаем и странами Центральной Азии. Мы откроем программу «Культурно-туристическая столица Китая и Центральной Азии» и запустим специальные поезда для культурного туризма в Центральной Азии».