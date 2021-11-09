Переезд на новую квартиру с грузчиками

Одной из самых суетливых и стрессовых ситуаций в жизни человека можно по праву назвать квартирный переезд. Когда при необходимости дело касается переезда, у человека начинает возникать масса вопросов – с чего начать? Как упаковать? Что взять? Что оставить? Как перевезти? Кого попросить о помощи?

Несмотря на хлопотность события, не стоит терять самообладание. Придерживаясь некоторых простых правил переезда, Вам удастся без лишних проблем совершить переезд в новую квартиру.

Стоит ли нанимать грузчиков?

Собираясь переехать жить на новое место, каждый человек обязательно столкнется с вопросом – как перевезти всё свое имущество в целостности и сохранности, при этом с минимальными денежными и временными затратами. Да, за сохранность своих вещей Вы отвечаете сами, тщательно и правильно упаковывая их. И если с упаковкой вы можете справиться самостоятельно, то погрузить и выгрузить все вещи при переезде – достаточно сложно. Именно поэтому лучше всего обращаться за помощью к грузчикам.

Многие могут ошибочно думать, что переезд собственными силами позволит сэкономить определенную сумму денег, забывая при этом, сколько сил и времени заберет переезд. Современный рынок услуг предлагает максимум вариантов как облегчить жизнь даже при переезде на новое место жительства. Так, например, квартирный переезд с грузчиками позволит Вам оградить себя от переноски тяжелых предметов мебели или техники. К тому же, в современном мире услуг грузчики – это не просто люди, занимающиеся погрузкой-разгрузкой при переездах. Сегодня в лице грузчика специализированные компании могут предложить специалиста по сборке или разборке мебели, упаковке вещей, что существенно экономит время переезжающего.

Как правильно выбрать грузчиков при переезде

Погрузка, разгрузка, перевозка вещей, мебели и техники при переезде – процесс, имеющий свою специфику и требующий определенных навыков и умений. Именно поэтому, организовывая свой собственный переезд на новое место жительства, каждый человек должен максимально ответственно подойти к вопросу выбора грузчика.

Многие компании на современном рынке услуг могут предоставить в качестве грузчика студента, временно безработного, гастарбайтера. Да, каждый из них способен справиться с поставленной задачей, но это все же не профессионалы. Ведь именно от уровня квалификации работника будет зависеть сохранность вещей при переезде, так как серьезные компании предлагают услуги грузчиков с применением необходимого оборудования (наличие такелажных ремней, специальное оснащение автомобиля для перевозки мебели и техники).

Прежде чем заказать услугу грузчика, стоит:

* внимательно изучить сайт компании;

* почитать отзывы клиентов;

* посмотреть фотоотчеты;

* поинтересоваться ценовой политикой.

Перевозка мебели с грузчиками недорого может осуществляться достойными компаниями на высоком уровне профессионализма. Стоимость такой услуги может зависеть от дальности поездки, наличия лифта в доме, количества груза и специфики груза.