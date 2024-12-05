«Переговорка» в Хабаровске: обсуждение вопросов кадрового дефицита и карьерного роста молодых специалистов

В Хабаровске прошла завершающая в 2024 году встреча «Переговорки» от направления Росмолодёжь.Карьера. Проект проходил под лозунгом: «Жить и работать в России». По замыслу организаторов, мероприятие призвано оказать поддержку молодому поколению в выявлении перспектив для профессионального развития и карьерных возможностей в регионе.

Насыщенный день был наполнен мотивационными выступлениями спикеров от крупнейших компаний Дальневосточного федерального округа, которые не просто рассказывали о карьерных возможностях в организациях, но и делились собственным опытом работы и карьерного становления. Марина Зарицкая, руководитель направления оценки и карьерного развития ПАО «Сбербанк», раскрыла потенциал различных профессий и подробно рассказала о целой экосистеме компании, в которой сотрудники прежде всего являются личностями, каждая из которых вносит огромный вклад в общее дело.

На круглом столе, посвящённом проблематике кадрового голода и трудоустройства молодёжи, ребята аргументировали свои страхи при поиске работы: тревожность и сомнения в собственных силах и знаниях перед работодателями ввиду недостатка информации, нехватки профессионального опыта, сложностей при совмещении работы и учебы и многое другое.

Участники «Переговорки» в Хабаровске продемонстрировали глубокую вовлечённость в вопросы кадрового дефицита и развития потенциала молодых специалистов, активно участвуя в дискуссионной панели. «Было очень интересно рассказать ребятам про свой опыт и послушать обратную связь. Много ребят, которые готовы начинать свой карьерный путь в малом бизнесе. Видно, что ребята хотят добиваться отличных результатов», — отметил Алексей Заяц, директор компании Siesta Coffee Roasters.

Модератором мероприятия выступила Асель Смоляр, директор международного центра делового взаимодействия «SCI». Она помогла ребятам в формате игры разработать свои проекты, направленные на решение проблем, выявленных ранее в ходе острой дискуссии.

Практикоориентированная часть программы «Переговорки» стала самым вдохновляющим этапом. Команды предложили задумки, которые могут стать основой полноценных концептуальных идей и технологий для участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Одним из наиболее запоминающихся проектов стало создание портала, на котором ученик или студент сможет создавать и показывать свой опыт накопления репутации, получать приглашения на стажировку, копить отзывы от работодателей и получать предложения о работе.

«Все ваши проекты очень сильны и мне очень нравится, что вы действительно сидели и продумывали какие-то нюансы. Спасибо вам за это и за то, что не остаётесь равнодушными. Надеюсь, что вы действительно воплотите в жизнь ваши проекты», — прокомментировала Лада Манько, заместитель руководителя Хабаровского регионального отделения «Российские студенческие отряды», заместитель начальника отдела организации и проведения мероприятий КГАУ «КМЦСВиЗ».

Эксперты отметили особую ценность того, что участники, предлагая свои идеи, в первую очередь вкладывали в них смыслы о развитии страны, о личном вкладе каждого в будущее своей Родины.

Серия профориентационных мероприятий «Переговорка» от направления Росмолодёжь.Карьера в 2024 году встретила 550 участников и собрала 56 лучших экспертов из восьми федеральных округов России. Организаторы уверены, что участие в проекте позволило молодёжи открыть для себя новые профессиональные горизонты, а экспертам – вдохновиться энергией и деятельностью нового поколения!

Фото: изображение от Freepik