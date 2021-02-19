Переселенцы из Боливии поблагодарили Олега Сироту за помощь в разблокировке счетов для посевной кампании

Старообрядческая семья Реутовых – фермеров-переселенцев из Боливии – обратилась за помощью в проект Общероссийского народного фронта «Народный фермер», возглавляемый предпринимателем-сыроваром Олегом Сиротой. Об этом передает интернет-портал ОНФ.

Переехав в Россию из Боливии по президентской программе возвращения соотечественников, Реутовы занялись выращиванием сои. Однако вследствие плановой проверки со стороны службы безопасности приморского отделения «Сбера», счета фермеров оказались временно заблокированными. Таким образом, в преддверии посевной кампании Реутовы остались практически без денег.

Олег Сирота обратился для решения вопроса к своему наставнику по конкурсу «Лидеры России. Политика», вице-спикеру Госдумы РФ Алексею Гордееву, а тот, в свою очередь, позвонил главе «Сбера» Герману Грефу. Проблема была решена в течение двух часов. Теперь Реутовы смогут провести полноценную посевную кампанию и даже начать процедуру оформления кредита для покупки новых тракторов. Семья старообрядцев занимается выращиванием сои.