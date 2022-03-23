Перспективное решение Universal GPU представляет Supermicro

Компания Super Micro Computer, Inc., мировой лидер в области корпоративных вычислений, хранения данных, сетевых решений и экологичных вычислительных технологий, объявила о внедрении революционной технологии, которая упрощает крупномасштабное развертывание графических процессоров (ГП) и является перспективным решением, совместимым с технологиями, которые ожидаются на рынке в будущем. Universal GPU обеспечивает максимальную гибкость ресурсосберегающего сервера.

Архитектура системы Universal GPU сочетает в себе новейшие технологии, позволяющие применять ГП нескольких формфакторов и различные центральные процессоры (ЦП), устройства хранения данных и сетевые устройства, совместно оптимизируемые для обеспечения уникальной конфигурации и высокой масштабируемости систем. Системы могут оптимизироваться с учетом конкретных сфер применения клиентами в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и высокопроизводительных вычислений (ВПВ). Организации по всему миру нуждаются в инновационных вычислительных средах с запасом мощности систем охлаждения для поддержки ЦП и ГП нового поколения.

«Сервер Universal GPU компании Supermicro является прорывом для нашей отрасли и инфраструктуры центров обработки данных, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарлз Лян (Charles Liang). — Благодаря единой мощной, модульной и перспективной платформе мы изменили основные правила, по которым технические директора и системные администраторы могут планировать развертывание новых систем. Это гибкая и революционная компоновка системы, которая является попросту лучшей из имеющихся и обеспечит возможность быстрого крупномасштабного развертывания».

Первоначально платформа Universal GPU будет работать с системами, в которых установлены процессоры 3-го поколения AMD EPYC™ 7003 с графическими процессорами MI250 или NVIDIA A100 Tensor Core 4 и процессоры 3-го поколения Intel Xeon Scalable со встроенными ИИ-ускорителями и графическим процессором NVIDIA A100 Tensor Core-4. Эти системы рассчитаны на повышенную тепловую нагрузку и могут иметь ГП с мощностью до 700 Вт.

Платформа Universal GPU компании Supermicro предназначена для работы с широким спектром ГП, производимых на основе открытых стандартов. Придерживаясь согласованного набора стандартов проектирования аппаратного оборудования, таких как Universal Baseboard (UBB) и OCP Accelerator Modules (OAM) и применяя PCI-E и интерфейсы, предназначенные для конкретных платформ, системные администраторы могут выбирать архитектуру ГП, наиболее подходящую для их задач в сфере ВПВ или ИИ. Это будет отвечать растущим потребностям многих предприятий и упростит установку, испытания, производство и модернизацию решений с применением ГП. Кроме того, системные администраторы смогут без труда выбирать правильное сочетание ЦП и ГП для создания наиболее оптимальной системы для своих пользователей.

Сервер Universal GPU 4U или 5U будет доступен для ускорителей, соответствующих стандарту UBB, PCI-E 4.0, а в скором времени и PCI-E 5.0. Он имеет 32 гнезда для модулей DIMM и большой выбор совместимых хранилищ и сетевых устройств, которые также могут быть подключены по интерфейсу PCI-E. Сервер Universal GPU компании Supermicro может работать с ГП на материнских платах с формфактором SXM или OAM, в которых применяются высокоскоростные межсоединения ГП, такие как NVIDIA NVLink или AMD xGMI Infinity, или иметь прямое подключение ГП через гнездо PCI-E. Предусмотрена поддержка всех основных выпускаемых платформ ЦП и ГП, что предоставит клиентам возможность выбрать систему, точно соответствующую их рабочим нагрузкам.

В сервере предусмотрена максимальная вентиляция, он совместим с имеющимися в настоящее время и будущими ЦП и ГП с наибольшей расчетной тепловой мощностью (TDP) для обеспечения максимальной производительности систем. Поскольку для ЦП и ГП необходимо более эффективное охлаждение, сервер Universal GPU может иметь жидкостное охлаждение (с прямым контактом с микросхемами). Кроме того, благодаря модульной конструкции отдельные подсистемы сервера могут заменяться или модернизироваться, что увеличивает срок службы всей системы и сокращает количество электронных отходов, образующихся при полной замене с каждым новым поколением ЦП или ГП.

Актуальные цитаты

«Графический процессор NVIDIA A100 Tensor Core ускоряет работу всех приложений искусственного интеллекта и более 2 700 приложений высокопроизводительных вычислений, — заявил старший директор по продуктам для вычислительных центров компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). — Новая серверная платформа Supermicro работает с графическим процессором NVIDIA A100 и позволяет предприятиям иметь мощную систему, способную обеспечивать исключительную эффективность и производительность при самых различных рабочих нагрузках, включая высокопроизводительные вычисления, логический вывод на базе ИИ, обучение и машинное обучение».

«AMD ценит наши тесные отношения с компанией Supermicro. Мы с нетерпением ждем внедрения ее систем Universal GPU, которые станут идеальной платформой для демонстрации наших передовых разработок — центральных процессоров AMD EPYC и графических процессоров AMD Instinct, удовлетворяющих потребности отрасли высокопроизводительных вычислений и спрос на ускорение обработки данных в дата-центрах», — сказал вице-президент по графическим процессорам и ускоренной обработке данных для дата-центров компании AMD Брэд Макриди (Brad McCredie).