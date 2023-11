Первая конференция BRST привлекла участников из 80 стран для расширения сотрудничества 

Новостной репортаж с конференции iChongqing — первой Научно-технической конференции в рамках инициативы «Пояс и путь» (Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange, BRST), которая открылась 6 ноября в муниципалитете Чунцин в юго-западной части Китая и посвящена теме «Совместные инновации — развитие для всех»

The first BRST opened in Chongqing on November 6. (Photo/Bridging News)

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил письмо с поздравлением первой конференции BRST. В этом письме он отмечает, что третий Форум международного сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» прошел успешно, знаменуя новый этап высококачественного развития инициативы «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI), важным элементом которой является научно-техническое сотрудничество, по информации агентства Xinhua.

В конференции приняли участие более 300 зарубежных гостей из более чем 80 стран, включая лауреатов Нобелевской премии, зарубежных ученых, экспертов, научных работников и президентов известных зарубежных университетов. Вместе с 500 отечественными специалистами, учеными и руководителями предприятий мероприятие собрало 800 участников.

На конференции была объявлена Инициатива международного научно-технического сотрудничества, ориентированная на поддержку и практическое применение концепции международного научно-технического сотрудничества, которое характеризуется открытостью, честностью, справедливостью и отсутствием дискриминации, а также совместной работой для развития глобального научно-технического сообщества.

Кроме того, было начато строительство Зоны сотрудничества в области научно-технических инноваций инициативы «Пояс и путь», а также был опубликован Специальный план сотрудничества в области научно-технических инноваций инициативы «Пояс и путь» и Отчет о развитии инновационного Шелкового пути.

В своей программной речи на первой конференции BRST Карстен Финк (Carsten Fink), главный экономист Всемирной организации интеллектуальной собственности, опубликовал список 100 ведущих технологических кластеров согласно Глобальному инновационному индексу 2023. Несколько китайских городов были названы среди 10 ведущих, включая Пекин, Шанхай и Сучжоу, что отражает их уровень и влияние на глобальные инновации.

Константин Новоселов, нобелевский лауреат по физике 2010 года, сказал, что работая с Научно-исследовательским институтом Национального университета Сингапура (NUS) (Чунцин), его коллектив углубляет исследования, особенно ориентированные на масштабирование производства графена. Он прогнозирует будущее, в котором специализированные роботы для сбора данных создадут огромные наборы данных для машинного обучения, что значительно продвинет вперед материаловедение.

В этом году инициативе «Пояс и путь» исполняется 10 лет. «В последнее десятилетие механизм научно-технического сотрудничества углубился, обмены исследователей участились, а достижения научно-технического сотрудничества стали еще более плодотворными», — сказал 30 октября Чжан Гуангжун (Zhang Guangjun), заместитель министра науки и технологий.