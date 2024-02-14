Первая влюбленность: как вести себя родителям? Рассказывает эксперт

Влюбленность — это часть жизни каждого человека, в том числе и в детском возрасте. В тот момент, когда ребенок начинает проявляться и говорить про эти чувства, нужно помочь ребенку, и создать комфортную атмосферу для обсуждения этой важной темы. О том, как это сделать рассказал Игорь Пугачев, генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania.

Первым делом…

Самое важное выяснить у ребенка, а взаимные ли чувства? Если ребенок влюбился в кого-то, кто не отвечает ему взаимностью – ему будет очень сложно это проживать, и здесь нужна максимальная поддержка родителей. Дайте малышу понимание, что эти чувства очень важны. Задача родителей – донести, что каждый человек имеет свое право на чувства к другому человеку, и иногда случается и так, что взаимности нет. Это нормально, так как мы все разные люди со своими особенностями и разной картиной мира. Если влюбленность взаимная, помогите ребёнку в поддержании отношений, если он готов обсуждать их с вами: объясните, как принято демонстрировать свои чувства, а как не стоит.

Важно понимать, что ребенок может испытывать всю палитру эмоций от радости и восторга до грусти и разочарования. Покажите ребенку, что вы понимаете его чувства и поддерживаете его. Дайте возможность высказаться о том, что он испытывает, что думает. Задавайте вопросы, чтобы лучше понять его отношение, но это стоит делать не прямыми вопросами: «Вы уже встречаетесь?», «Ну а ты ему (ей) тоже нравишься?», в этот момент ребенок может себя почувствовать неполноценным, если окажется, что это не взаимно. Создание доверительной атмосферы является важным фактором чтобы ребенок в принципе заговорил про свои чувства, и важно ее создавать всегда. Нужно показать ребенку, что вы всегда доступны для общения, готовы выслушать и помочь. Помните, что ваша поддержка и понимание могут существенно повлиять на жизнь вашего ребенка.

Как обсудить с ребенком влюбленность?

Когда ваш ребенок начинает говорить о своей влюбленности, важно правильно обсудить эту тему с ним. Вот несколько советов, которые помогут вам:

Покажите интерес

Проявите интерес к его чувствам. Спросите, что именно привело его к этому человеку, почему он считает его таким особенным. Укажите, что вы хотите понять его и поддержать.

Будьте эмпатичными

Попытайтесь поставить себя на место ребенка и почувствовать, что он видит. Поддержите его, выразите свое понимание и сочувствие. Не стоит недооценивать его чувства, даже если они кажутся вам несерьезными.

Делитесь своим опытом

Если у вас есть опыт первой любви, поделитесь им с ребенком. Расскажите о том, как вы чувствовали себя, как справились с различными факторами, ситуациями. Это поможет ему понять, что он не одинок, и что у него есть поддержка.

Обсуждайте границы

Важная дискуссия с детьми о границах и правилах, связанных с влюбленностью. Сообщите ему о нововведениях взаимного соглашения, культуры и соблюдения личных границ. Объясните, что влюбленность — это нормальное и естественное чувство, но важно быть ответственным и заботиться о благополучии себя и других людей.

Чего нельзя говорить ребенку, который влюбился?

Не нужно говорить такую распространенную фразу: «Ты знаешь, сколько еще их у тебя будет». Это фраза обесценивает чувства ребенка. Также старайтесь не обсуждать отношения ребёнка в шутливом тоне и особенно по телефону с кем-то. Ребенок может услышать это, и он вас не поймет.

Помимо этого, не стоит говорить о слишком юном возрасте для таких чувств. В подобной ситуации ребенок закроется, и больше не придет к вам для обсуждения своих искренних переживаний.

Влюбленность — это ответственный этап в жизни каждого человека, в том числе и детей. Как родители, мы можем сыграть важную роль в том, чтобы наш ребенок чувствовал себя комфортно в этот сложный период. Помните, что ваша поддержка и уважение к его чувствам могут иметь большое значение. Будьте открыты для обсуждения, создайте доверительную атмосферу и помогите детям расти и расти.