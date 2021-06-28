Первые ГАЗель NN передадут покупателям в Петербурге в начале сентября

Петербургский автохолдинг «Город русских машин» (управляет двумя автосалонами ГАЗ) начал прием заказов на легкий коммерческий автомобиль нового поколения ГАЗель NN. Первые автомобили дилер планирует передать покупателям в начале сентября.

К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места.

Ключевое отличие модели нового поколения – переход от аналоговой к цифровой схеме управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера.

ГАЗель NN – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

В основе концепции ГАЗель NN лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система: все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений.

После приобретения автомобиля владелец ГАЗели NN получает доступ к экосистеме сервисов. Это, прежде всего, телематическая система GAZ Connect, которая позволяет удаленно управлять автомобильными парками со смартфона; персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance; комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance; система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

Дополнительная информация:

Город Русских Машин является официальным дилером ГАЗ с 1993 года. Холдинг управляет двумя дилерскими центрами марки в Санкт-Петербурге – Автоцентром ГАЗ Дунайский (Дунайский проспект, 15, к.1) и Автоцентром ГАЗ Ручьи (улица Руставели, 27). По итогам 2020 года дилер занял 28% рынка автомобилей ГАЗ в Санкт-Петербурге.