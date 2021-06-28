Первые ГАЗель NN передадут покупателям в Петербурге в начале сентября

Новости
28 июня 2021

Петербургский автохолдинг «Город русских машин» (управляет двумя автосалонами ГАЗ) начал прием заказов на легкий коммерческий автомобиль нового поколения ГАЗель NN. Первые автомобили дилер планирует передать покупателям в начале сентября.

К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места.

Ключевое отличие модели нового поколения – переход от аналоговой к цифровой схеме управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера.

ГАЗель NN – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

В основе концепции ГАЗель NN лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система: все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений. 

После приобретения автомобиля владелец ГАЗели NN получает доступ к экосистеме сервисов. Это, прежде всего, телематическая система GAZ Connect, которая позволяет удаленно управлять автомобильными парками со смартфона; персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance; комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance; система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

Дополнительная информация:

Город Русских Машин является официальным дилером ГАЗ с 1993 года. Холдинг управляет двумя дилерскими центрами марки в Санкт-Петербурге – Автоцентром ГАЗ Дунайский (Дунайский проспект, 15, к.1) и Автоцентром ГАЗ Ручьи (улица Руставели, 27). По итогам 2020 года дилер занял 28% рынка автомобилей ГАЗ в Санкт-Петербурге.

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