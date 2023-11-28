Первый инновационный класс для детей-предпринимателей открылся в Кировской области

25 ноября 2023 года в СОШ №7 г. Слободского Кировской области состоялось торжественное открытие уникального класса для юных предпринимателей в рамках проекта «База». Это всероссийский благотворительный проект, который реализует Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» и крупнейшее в России закрытое предпринимательское сообщество Club 500. Класс в Слободском стал одиннадцатым по счету в России и первым в Кировской области.

Идея «Базы» основана на успешной мировой практике. Проект стартовал в июле 2021 года. Тогда резиденты крупнейшего в России бизнес-сообщества Club 500, в рамках меценатской инициативы, поставили перед собой цель отремонтировать и оборудовать современной техникой 100 школьных классов в самых удаленных уголках России и создать инфраструктуру, способствующую развитию предпринимательских качеств у подрастающего поколения. Всего проект должен охватить 100 российских школ.

Проект «База» состоит из двух этапов. На первом в выбранной школе делается ремонт в кабинете информатики. Он оформляется в едином цветовом и стилевом решении, что делает классы «Базы» неповторимыми и узнаваемыми. На втором дети проходят 12-ти недельный обучающий курс, в рамках которого постигают азы предпринимательской деятельности.

«Все кабинеты мы оформляем по дизайнерскому проекту. Но под каждый класс мы подгоняем его индивидуально, потому что размеры помещений, выводы коммуникаций, расположение окон и т.д. везде отличаются. Сначала в кабинете проводится косметический ремонт, затем по индивидуальному заказу мы делаем мебель: столы, парты, стеллажи и т.д. Мы пробовали использовать готовую мебель, но возникли сложности с габаритами и от этого варианта пришлось отказаться. Также в каждом классе устанавливается интерактивная панель, закупаются современные ноутбуки, если собственные компьютеры устарели, ставится большой стол для совместных занятий, книжные стеллажи и оформляется небольшая зона отдыха с диваном», — рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

В среднем подготовка каждого такого класса занимает около 3-х месяцев. Школу, для реализации проекта, как правило, выбирают резиденты Club 500. Обычно это то учебное заведение, в котором учился кто-то из них. Таким образом они выражают благодарность родной школе, которая помогла им добиться успеха в жизни. Инициатором участия в проекте СОШ №7 г. Слободского стал резидент Club 500, предприниматель Леонид Истомин.

Образовательная программа для новых классов, которые открываются в этом учебном году, стартует в феврале 2024 года. Она рассчитана на 3 месяца. Подготовкой программы занимаются партнеры проекта «База» — бизнес-школа для тинейджеров detiMBA. В рамках курса школьники 7-11 классов изучают основы предпринимательства, развивают креативное мышление и прокачивают soft skills.

«Мы отбираем для участия в проекте только тех детей, которые прошли тестирование, чтобы обучение прошли ребята, которым это действительно интересно. Нередко бывает так, что школьников добровольно-принудительно заставляют принимать участие в различных инициативах. Мы стараемся этого избегать. Поэтому наши ученики по итогам курса готовят действительно проработанные бизнес-проекты, которые можно воплощать в жизнь. Весь процесс происходит под контролем менторов – резидентов Club 500, а по итогам проходит выпускной, где школьники защищают свои проекты. Лучшие получают финансирование на старт своего дела. Мы верим, что таким образом можем изменить жизнь нашей страны к лучшему», — отметила Ольга Лакустова.