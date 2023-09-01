Первый Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» объединил свыше пяти тысяч участников более чем из 30 стран

Эксперты обсудили, как современные технологии меняют жизнь горожан.

Участниками Международного форума инноваций БРИКС в Москве стали свыше пяти тысяч человек. Они представляли более 30 стран мира, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Южно-Африканская Республика и другие. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Мероприятие проходило с 27 по 29 августа в рамках Московского урбанистического форума в концертном зале «Зарядье». Эксперты, главы городов и ведомств из России, стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока обсуждали, как современные технологии меняют жизнь людей в мегаполисах, оценивали лучшие ИТ-решения для госсектора и бизнес-сообщества, делились опытом поддержки инноваторов в своих государствах.

«Первый форум инноваций БРИКС собрал единомышленников из десятков стран. В 50 тематических сессиях приняли участие порядка 300 российских и зарубежных специалистов. Они подписали ряд соглашений, в том числе Московскую декларацию инновационного развития. Подводя итог, могу сказать, что эти три дня помогли нам наметить дальнейшие шаги для сотрудничества в технологической сфере», — отметила Наталья Сергунина.

В число зарубежных спикеров вошли лауреаты Нобелевской премии мира — профессор экономики Мухаммад Юнус и глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг. Кроме того, на форуме выступили кинорежиссер Эмир Кустурица, председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям и визионер в мире мегаполисов будущего Аиша Бин Бишр, заместитель Министра связи и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар, директор Торгово-промышленной палаты БРИКС Анкита Сачдев и другие эксперты.

Правительство Москвы отметили Всемирной премией инноваций (World Innovation Award) за развитие технологий и цифровой экосистемы города. Лауреатом стала Наталья Сергунина. Ее наградили в одной из главных номинаций — «Инновациях, индустрии, инфраструктуре». Премия присуждается за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) и вручается в семи номинациях.

На форуме Московский инновационный кластер и члены правительственных структур и профильных организаций из 10 государств подписали Московскую декларацию инновационного развития. Она предполагает взаимодействие в разных областях — от совершенствования цифровых экосистем и внедрения передовых разработок до обмена опытом и делового партнерства.

Трансляция дискуссий велась в прямом эфире.

Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» объединил глав городов, министерств и ведомств России, стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока, а также представителей институтов развития, технологических компаний, отраслевых экспертов и стал значимым событием для мировой урбанистики.