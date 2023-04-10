Первый ноутбук TECNO MEGABOOK T1 получил награду Red Dot Award 2023

Официально объявлены победители немецкой премии Red Dot Awards 2023. Первый ноутбук TECNO, MEGABOOK T1, благодаря своему оригинальному внешнему виду, а также сочетанию функциональности, качества и эстетики дизайна, получил награду Product Design Award. Сверхлегкий 15,6-дюймовый MEGABOOK T1 весом 1,48 кг имеет ультратонкий корпус толщиной 14,8 мм, что обеспечивает ему широкий спектр применений: от каждодневной работы в офисе до портативного устройства для поездок.

TECNO MEGABOOK T1 имеет оптимальные эксплуатационные и эргономичные характеристики, значительно повышая удобство работы пользователя. Его оригинальная конструкция Startrail Phantom и покрытие, нанесённое микроалмазной обработкой, придают модели Т1 легкость, а форма углов – художественную эстетику.

Startrail Phantom

Вдохновленный молодостью и динамикой потребителей поколения Z, MEGABOOK T1 получил уникальную крышку Startrail Phantom, покрытие на которую наносилось в 38-слоёв с использованием технологии металлической и зеркальной отделки. Startrail Phantom демонстрирует различные визуальные эффекты с любого угла, демонстрируя молодость, энергию и роскошь.

MEGA Design

Кроме того, для пескоструйной обработки корпуса MEGABOOK T1 используются алмазные частицы размером 220 микрон, делающие поверхность исключительно гладкой и приятной на ощупь с мерцающим перламутровым блеском.

MEGABOOK T1 интегрирует музыкальные элементы в промышленный дизайн, объединяя искусство и промышленность. Сочетая дизаин ритма А, нижнее тепловое отверстие D-shell также имеет уникальную конструкцию, сочетающую в себе космическое вдохновение и преобразующееся из музыкального элемента в дизайн звуковых волн, скрытый в теплораспределительном отверстии. Кроме того, оснащенный сверхбольшой моделью охлаждения VC и двумя вентиляторами, обеспечивающими более эффективное рассеивание тепла и бесперебойную работу, MEGABOOK T1 удовлетворяет самые различные требования к работе. Дизайн ноутбука одновременно функционален и эстетичен, что делает его инновационным дополнением к рынку.

Экосистема TECNO

Кроме того, MEGABOOK T1 оснащен экосистемой TECNO Oneleap, что позволяет легко обмениваться файлами и данными между смартфонами TECNO и ноутбуками MEGABOOK, а также взаимодействовать в мультиэкранном режиме. Ноутбук оснащен процессором Intel Core, максимальным объемом оперативной памяти 16 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ, что обеспечивает МЕГА-производительность.

Премия Red Dot Design Award, учреждённая в Германии в 1955 году, является одной из трёх главных мировых премий в области дизайна и зарекомендовала себя на международном уровне как один из самых востребованных знаков качества за хороший дизайн. Каждый год премия Red Dot Product Design Award призвана определить лучшие продукты года. Выбранные изделия являются выдающимися, эстетически привлекательными, функциональными, умными или инновационными.