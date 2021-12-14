Песни на все случаи: Ирина Туманова презентовала новый сборник

В канун Нового года поэт и композитор Ирина Туманова презентовала авторскую книгу «100 песен Ирины Тумановой». Этот сборник – результат кропотливой работы слаженной команды профессионалов.

Идею создания такого сборника автор вынашивала давно. Время пришло, и рифмы и наброски ее песен из черновиков переместились на страницы полноценного сборника. Часть произведений опубликована впервые!

Эта книга могла иметь и другое название: «Песни для души» или «Песни на все случаи жизни». На ее страницах нашлось место и произведениям для самых маленьких меломанов («Песенка про ежика», «Кукла из Лондона»); и лирическим романсам («Было вчера», «Береза влюблена»), и джазовым композициям («Пинг-понг», «Шелкопряд»), и любимым многими, ставшим «народными» песням («О чем дева плачет», «Ой да ой»).

И много чего еще поместилось на страницах этого удивительного сборника, открывая который буквально сразу начинаешь непроизвольно напевать любимые мелодии, многие из которых мы знаем наизусть. Потому что творчество Тумановой – это уже классика!

Стоит отметить, что в ее творческой биографии это уже не первый песенный сборник. Один из самых популярных – книга для детей и взрослых «Раз, два, три песенки». Кроме того, Ирина Туманова является действующим членом Союза писателей России. И вот очередной ее сборник вышел в свет. Безусловно, это событие! Не только для автора, но и для всей команды, которая работала над подготовкой и изданием книги.

«Я уверена, что в такие непростые времена, как сейчас, именно музыка поддерживает, вдохновляет и объединяет людей!» – считает певица и композитор. И с этим мнением трудно не согласиться. Как бы лирично это ни прозвучало, но все самые важные моменты в нашей жизни сопровождаются музыкой.

Книга состоит из пяти разделов. Все песни структурированы по жанрам: этно, джаз, лирика, романс и танец. Каждый может выбрать направление по душе.

Особенное место в сборнике занимают песни для детей разных возрастов. Они выделены в детское оглавление специально для удобства будущих читателей, в первую очередь это касается родителей и педагогов.

Здесь стоит отметить, что Ирина Туманова является автором целого ряда методических пособий и разработок для учителей музыки и воспитателей. Одновременно глубокие и легкие тексты в сопровождении нот — ценный материал для всех, кто искренне любит хорошую музыку.

«В ближайшее время я планирую организовывать небольшие прямые эфиры, где буду подробно рассказывать о книге, об истории создания каждой композиции и, возможно, даже исполнять свои собственные песни. С нетерпением буду ждать обратную связь!» – говорит Ирина Туманова.

Книгу «100 песен Ирины Тумановой» можно приобрести в сетях книжных магазинов «Читай-город», «Библио-глобус», «Московский дом книги», «Новый книжный», «Лабиринт», «Ozon».