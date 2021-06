«Песня – самый эмоциональный и понятный жанр для человека» – Виктория Кохана

Как пишет Lenta.Ru, Виктория Кохана – композитор, хитмейкер, саунд-продюсер и общественный деятель. Является многократным лауреатом таких популярных музыкальных фестивалей, как «Песня года», «Шансон года», «Золотой граммофон».

Хиты Кохана входят в репертуар Тамары Гвердцители, Таисии Повалий, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Николая Баскова.

«Уверена, что именно песня является самым доступным, объединяющим, эмоционально близким музыкальным жанром для человека. Всего за три минуты песня может рассказать о многом – не только о судьбе какого-то одного человека, но и об истории целого народа. Например, Стинг поддержал чилийских женщин, через танцы протестующих против жестокого режима, написав свою знаменитую композицию They Dance Alone. Призывая объединиться всех людей на земле для помощи голодающим Африки, Майкл Джексон и Лайонел Ричи написали песню We Are the World. Candle in the Wind Элтон Джон написал для принцессы Дианы. Тем самым, он вдохновил множество людей на добрые, искренние поступки», – рассказала Виктория.

Фото: Андрей Сафонов