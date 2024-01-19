Petal Ads и Havas Spain заключили соглашение c Turismo Andalucía для привлечения китайских туристов

Petal Ads, мобильная рекламная платформа компании Huawei и Havas Spain заключили партнерское соглашение с Советом по туризму, культуре и спорту Андалусского правительства (Turismo Andalucía) с целью увеличения въездного туризма в регионе и продвижения динамичного курортного направления для иностранных туристов.

Turismo Andalucía partners with Petal Ads to attract Chinese travellers

Недавно Havas Spain выиграла тендер на продвижения в СМИ Turismo Andalucía в Азии, а Petal Ads была выбрана в качестве основной платформы для увеличения узнаваемости Андалусии среди китайских туристов и целенаправленной конверсии потенциальных покупателей в реальных.

«Успех сотрудничества Petal Ads с Turismo Andalucía, которое приближает миллионы обеспеченных китайских туристов к удивительно богатой культуре Испании, отражает наше неизменное обязательство предлагать передовые решения для развития бизнеса европейским брендам. Это стало возможным благодаря нашей уверенной позиции на динамично развивающемся китайском рынке», – поделился своим мнением Джейми Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services в Европе.

Привлечение китайских туристов имеет огромную значимость для Turismo Andalucía. По прогнозам Исследовательского института по выездному туризму Китая (China Outbound Tourism Research Institute) во второй половине 2023 года 40 миллионов китайских туристов отправятся в зарубежные поездки, а доходы от туризма на прошлый китайский Новый год принесли €47 280 000 0001. Андалусия заняла 3 место среди трех главных туристических направлений, которые выбирают китайские туристы в Испании, подчеркивая исключительную важность выхода на этот рынок.

Petal Ads была выбрана в качестве основной мобильной рекламной платформы для Turismo Andalucía, что представляет собой стратегический выбор по взаимодействию с китайскими пользователями за счет возможностей платформы привлекать внимание состоятельной китайской аудитории и проводить массовые исследования.

Администрируемая специальной командой в Европе, Petal Ads предлагает полноценную экосистему и целый пакет эффективных каналов вкупе с глубокими знаниями китайской культуры и менталитета, которыми обладает компания Huawei. Petal Ads достигла существенных успехов на этом пути – завоевав 47,4 % рынка складываемых смартфонов, 25 % доли рынка активных устройств в Китае, а также внушительные 47 % базы пользователей из городов 1 и 2 уровней по всему Китаю.

Эти успехи стали возможными благодаря верности потребителей бренду Huawei, позволив Petal Ads занять основную долю на рынке среди потребителей с большими расходами в Китае. Используя диверсифицированный набор собственных каналов в Китае, включая «умное» телевидение (кабельное телевидение) и мобильные устройства, Petal Ads обеспечивает внушительное количество просмотров по оптимальной стоимости.

Стратегия для Turismo Andalucía, используемая Petal Ads, показала свое влияние и эффективность, сочетая многочисленные каналы и используя разнообразные форматы, включая видеоролики. Данный подход привел к 80 миллионам показам за 2 недели с показателем кликабельности (CTR) 1 – 3 %.

«Андалусия намерена продвигать себя как основное европейское направление для китайских туристов. Ее уникальная идентичность и разнообразные достопримечательности представляют огромный рыночный потенциал. Использование интеллектуальных рыночных технологий абсолютно необходимо для привлечения таких клиентов и доминирующего положения Андалусии в мире», – сказал Лисардо Моран (Lisardo Morán), генеральный менеджер Turismo Andalucía.

Petal Ads является идеальной платформой для европейских компаний, в частности, туристической отрасли, призванной навести мост между рынками Европы и Китая. Ее глубокие познания обоих рынков и обширная экосистема обеспечивают уникальное преимущество, помогая европейским компаниям эффективно выходить на китайский рынок и расти вместе с бурно развивающейся туристической отраслью Китая.