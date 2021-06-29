Петр Ямов принял участие в открытии монумента ко Дню памяти и скорби

По сообщению портала regnum.ru, 22 июня в День памяти и скорби был открыт монумент-информационный щит, посвященный памяти солдат 119-й Красноярской стрелковой дивизии. Инициатором возведения данного монумента стал Петр Ямов, глава дальневосточной компании «Восточный порт». Активное содействие ему оказывали волонтеры, а также бойцы местного поискового отряда «Вазуза».

В своем интервью Петр Ямов подчеркнул, что крайне важно, чтобы население сохраняло память о подобных героических моментах отечественной истории. Он отметил, что монумент позволит людям осознать всю значимость этого места.

Осенью 1941 года в этом месте у истока Днепра солдаты 1-го батальона 119-ой Красноярской стрелковой дивизии в течение 4-х дней сражались с целой немецкой дивизией во время продвижения фашистов к Москве. Этот подвиг позволил в значительной степени сдержать наступление немецких захватчиков.

Фото: Андрей Иртеньев