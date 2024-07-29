Пицца PapaJohns за 10 000 Bitcoin и пицца Papa’s Pizza за 10 000 Diamore

История повторяется? В пензенской пиццерии Papa’s Pizza в июле 2024 года были проданы 2 пиццы за символическую цену – 10 000 игровых монет Diamore. Подобные две пиццы Papa Johns во Флориде купил 22 мая 2010 года за 10 000 Bitcoin Ласло Ханец, один из жителей штата. Это стало первой в мире покупкой с использованием экспериментальной цифровой валюты. Сейчас стоимость этих монет составила бы почти $700 млн.

Максим Левин, владелец пиццерии Papa’s Pizza, считает, что произошедшее с Bitcoin 14 лет назад вполне может случиться сегодня с любым интересным проектом и принести миллионы. Не стоит упускать возможность, если нет рисков, уверен предприниматель.

Если кто-то еще не знает, Diamore – это приложение на базе Telegram miniapp, такое же, как Hamster Kombat и другие тапалки, после проекта Дурова Notcoin ставшие трендом. На сайте Diamore подчеркивается: у игровых монет Diamore есть реальное подкрепление в виде настоящих алмазов. Пользователей приложения уже больше миллиона – все они в надежде получить хорошее вознаграждение заходят в него каждый день по несколько раз, чтобы нажать на экран и заработать очки.

Смогут ли пользователи приложений-«тапалок» когда-нибудь получить реальные деньги, неизвестно. Но Diamore – не единственные цифровые монеты, которыми удалось расплатиться в России. Ранее в качестве платы за коктейли принимал «хомякоины» бар в Санкт-Петербурге.