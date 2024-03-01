PIF и ATP объявили о стратегическом партнерстве для роста мирового тенниса

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) и ATP объявили о новом многолетнем стратегическом партнерстве, которое знаменует собой значительную общую приверженность укреплению глобального тенниса для игроков, болельщиков, организаторов турниров и заинтересованных сторон на всех уровнях этого вида спорта.

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Основное партнерство предполагает, что PIF станет официальным именным партнером рейтинга ATP, отмечая путь и прогресс игроков в течение сезона, а чемпионские достижения на конец года, представленные PIF, будут вознаграждены во время турнира Nitto ATP Finals, который пройдет в Турине, Италия, до 2025 года.

PIF будет сотрудничать с турнирами ATP Tour в Индиан-Уэлсе, Майами, Мадриде, Пекине и Nitto ATP Finals, а также с Next Gen ATP Finals, который пройдет в Джидде до 2027 года. После запуска программы ATP Baseline в начале этого года PIF также взяла на себя обязательство развивать и открывать новые возможности для молодых игроков и инициатив по продвижению игроков, обеспечивая значительный импульс для следующего поколения спортивных звезд.

Партнерство ATP является частью более широкой спонсорской платформы PIF, инвестирующей в людей, проекты и партнерства с акцентом на четыре принципа бренда: инклюзивность, устойчивость, молодежь и технологии.

PIF и ATP также будут сотрудничать, чтобы развивать долгосрочное будущее тенниса. PIF будет активно участвовать в стратегическом плане OneVision ATP, который фокусируется на обеспечении единства, улучшении впечатлений болельщиков и использовании возможностей масштабируемого роста в спорте.

Массимо Калвелли (Massimo Calvelli), исполнительный директор ATP, сказал: «Наше стратегическое партнерство с PIF знаменует собой важный момент для тенниса. Это общая приверженность продвижению будущего спорта. Благодаря приверженности PIF следующему поколению – поощрению инноваций и созданию возможностей для всех – подготовлена почва для преобразующего нового периода прогресса».

Мохамед Аль-Сайяд (Mohamed AlSayyad), глава корпоративного бренда PIF, сказал: «Поскольку PIF расширяет свой портфель инновационных спонсорских программ, наша приверженность принципу «Инвестиции в лучшее» остается неизменной. Благодаря нашему сотрудничеству с ATP фонд PIF станет катализатором роста мирового теннисного ландшафта, развития талантов, поощрения инклюзивности и стимулирования устойчивых инноваций. Это стратегическое партнерство соответствует нашему более широкому видению повышения качества жизни и стимулирования преобразований в спорте как в Саудовской Аравии, так и во всем мире».

Теннис быстро становится ключевым видом спорта в Саудовской Аравии. В период с 2019 по 2023 год количество зарегистрированных игроков увеличилось на 46%. PIF будет использовать опыт ATP для развития дальнейших возможностей для молодых саудовцев в теннисе, в том числе с помощью современных средств, коучинга и развитого пути игроков в Саудовской Аравии.