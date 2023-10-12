PIONEER представил макеты дизайн-концепций интерьеров общественных зон МФК Botanica

Девелоперская компания PIONEER разработала макеты типовых этажей бизнес-центра и торгового центра многофункционального комплекса Botanica.

Авторы дизайна интерьеров общественных пространств — испанское бюро CLK вдохновлялись природой, которая окружает проект: близость Главного ботанического сада, парка «Сад будущего», в который интегрирована прилегающая территория торгового центра. При отделке отдали предпочтение натуральным цветам и материалам. Общественное пространство подчинено комфорту и удобству, как посетителей магазинов, так и офисных работников: много света, зелени, удобных зон для отдыха, красивый фудхолл, террасы.

Макет этажа торгового центра представляет собой типовой фрагмент галереи и общественного коридора. Образец включает не только планировочные решения, но и отделку с деталями интерьера: полы из керамогранита Atlas Concorde, потолки из перфорированных панелей, типовую витрину арендаторов с рамкой из нержавеющей стали. Отделка стен общественных коридоров, а также клиентских и технических дверей выполнена из алюминиево-композитных панелей. Лаконично вписаны в дизайн линейные светильники, изготовленные по индивидуальному заказу.

Макет общих зон бизнес-центра представляет собой типовой лифтовой холл и фрагмент коридора. Представлены детали и особенности отделки: полы из керамогранита Atlas Concorde, подвесные потолки из гипсокартона с линейной подсветкой по периметру, лифты Sicher Elevator.

Многофункциональный комплекс Botanica строится вблизи станции метро «Ботанический сад». Концепцию проекта разработало японское бюро Nikken Sekkei. В комплекс входит четырехуровневая торговая галерея и 19-этажный бизнес-центр.

МФК Botanica – станет настоящим центром притяжения жителей близлежащих районов, где помимо создания мест приложения труда, будет создана уникальная атмосфера. Украшением МФК Botanica станет не только светодинамическая конструкция, которая расположится во внутреннем дворе и соединит проход к апарт-отелю YE’S, но и благоустроенная территория от ландшафтных дизайнеров — российской компанией Wow Haus.