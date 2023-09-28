PIONEER залил первый куб бетона на жилом квартале PRIDE

Девелоперская компания PIONEER сообщает о заливке первого куба бетона на строительной площадке первой очереди семейного премиального жилого квартала PRIDE, генеральным подрядчиком строительства которого является строительная компания ANTTEQ.

На сегодняшний день уже залито 1150 кубометров бетона фундаментных плит паркинга, готовятся к бетонированию секции 1.10 и 1.4. Подготовка фундаментных плит займет приблизительно 4 месяца и будет осуществляться параллельно с возведением стен и колонн, а итоговый объем использованного бетона составит 61 500 кубометров.

На строительной площадке также ведутся работы, связанные с установкой башенных кранов. Уже имеется в наличии кран на секции 1.10, а всего будет 5 кранов — для секций 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10.

Для работ на строительной площадке первой очереди семейного премиального жилого квартала PRIDE задействовано 370 человек, количество людей будет увеличиваться по мере установки башенных кранов.

«Заливка первого куба бетона жилого квартала PRIDE — важный этап в реализации этого проекта. Жилой квартал PRIDE отличает особое внимание к архитектурным и дизайнерским составляющим: архитектуру проекта разработало одно из ведущих российских бюро — APEX, а для создания атмосферных лобби с авторским дизайном приглашено бюро Sundukovy Sisters, которое известно своими работами для премиальных отелей и ресторанов по всему миру», — отметили в PIONEER.

Жилой квартал PRIDE расположен недалеко от метро «Марьина Роща» и включает в себя дома комфортной высотности от 7 до 22 этажей с приватными благоустроенными дворами, прогулочным променадом с площадками для спорта и отдыха. Также на территории квартала будут располагаться частный детский сад и школа. Мастер-план территории предполагает разделение на два закрытых двора и пешеходный бульвар. При этом общественные пространства будут включать воркаут-зоны, баскетбольную площадку, беседки и малые архитектурные формы. Вся территория жилого квартала свободна от автомобилей: в проекте предусмотрен подземный паркинг на 663 машино-места.