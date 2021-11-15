Пишем эссе по философии или в чем смысл жизни

Конечно же тема вашего эссе будет звучать иначе, но основные принципы подготовки этой работы будут изложены в материалах нашей статьи. Ни для кого не секрет, что учебная дисциплина «Философия» является базовой учебной дисциплиной цикла социально-гуманитарной подготовки студентов всех отраслей знаний. Ее основной целью является овладение основами общей духовной культуры, развитие культуры мышления, овладение принципами познавательной деятельности, формирования системного и ответственного мировоззрения. Поэтому студенты пишут рефераты, эссе и курсовые по философии, открывая для себя совершенно новые знания. Если с рефератом и курсовой все более или менее понятно, то эссе по философии вызывает некоторые трудности даже у студентов-отличников.

Как написать эссе?

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка эссе (небольшой творческой работы объемом 3 – 4 страницы формата А4). Здесь крайне важно не опуститься в крайности: раскрытие творческой мысли и отстранение от темы работы. Эссе является произведением-размышлением, выражающим индивидуальные впечатления, рассуждения по конкретному вопросу. С позиции философии такие рассуждения могут иметь особое значение.

Эссе предполагает высказывание автором своей точки зрения, субъективной оценки предмета обсуждения. В процессе работы над эссе развивают навыки творческого мышления, умение формулировать и анализировать мысли, аргументировать выводы.

Написание эссе предполагает углубленную работу с дополнительной литературой, дает возможность творческого, оригинального осмысления материала. Несмотря на полет мысли и креативность студента в момент философских изысканий, работа должна иметь четкую структуру.

Черты идеального эссе

Эссе должно содержать введение, формулирование проблемы и ее решение, выводы, обобщающие авторскую позицию. Тему эссе по философии раскрывают путем сравнения, обоснования различных определений, представлений, направлений и т. д. Столкнувшись с трудностями при подготовке работы, а также испытывая дефицит времени, студенты часто обращаются за помощью к профессиональным исполнителям. Заказывая эссе онлайн, следует отдавать предпочтение только надежным ресурсам помощи студентам.

В эссе можно использовать цитаты из письменных произведений и мнения других авторов, но с четким указанием их фамилий и источников, откуда взята цитата (мнение) в сносках. Цитаты и мнения других авторов не могут занимать более одной трети текста, студенту следует проявить себя и продемонстрировать свои возможности, а не умение переписывать первоисточник. Готовые работы проходят проверку на наличие плагиата.

Ранее считали, что философия как наука, лишена собственных проблем и только призвана искать их в других сферах. Сегодня мы имеем возможность развеять этот миф, показывая многогранность философии. В своем эссе раскройте полностью тему избегая использования резких высказываний и негативно окрашенных предложений.