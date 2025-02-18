План действий 8.0 для придания дополнительной жизненной силы Шанхаю

По словам чиновников и экспертов рынка, последний план действий по улучшению бизнес-среды, опубликованный в Шанхае 5 февраля, поможет городу лучше удовлетворять потребности субъектов рынка и придаст дополнительную жизненную силу экономическому росту города.

Эти комментарии были сделаны 5 февраля, когда правительство Шанхая восьмой год подряд проводило рабочую конференцию по улучшению бизнес-среды. Последний план действий, а именно восьмой, был опубликован во время конференции.

План направлен на то, чтобы повысить удовлетворенность предприятий, предложив 58 подробных мер, которые стали более существенными и практичными, по словам Лу Айго (Lu Aiguo), руководителя отдела строительства бизнес-среды в Шанхайском комитете по делам развития и реформ.

Одним из основных направлений нового плана является углубление реформ в соответствии со стандартами, определенными в системе оценки Business Ready Всемирного банка, сказал г-н Лу. Было развернуто десять связанных мер по реформированию, охватывающих доступ на рынок, помещение для ведения бизнеса, инфраструктуру, коммунальные услуги, международную торговлю и рыночную конкуренцию и другие.

В отрасли международной торговли Шанхай расширит объем преимуществ, касающихся контролируемых и инспектируемых высокотехнологичных товаров и оптимизирует пилотную программу импорта товаров для НИОКР и тестирования. Согласно новому плану действий услуги по упрощению таможенного оформления будут оптимизированы за счет более эффективной реализации мер по реформированию, таких как развитие мультимодальных перевозок и применение электронных сертификатов.

Еще 24 меры включены в план действий 8.0 для оптимизации предоставляемых компаниям комплексных услуг. С одной стороны, необходимо предоставить больше инновационных продуктов в сфере финансирования для обеспечения непрерывной финансовой поддержки малых и средних предприятий.

С другой стороны, необходимо приложить больше усилий для упрощения выхода китайских компаний за рубеж при дальнейшем повышении открытости местного рынка. Поставщикам профессиональных услуг будет предоставлена поддержка в создании филиалов на рынках в странах вдоль «Пояса и пути».

При этом визовые услуги, а также услуги, касающиеся въезда и выезда иностранных талантов, станут более удобными. В соответствии с новым планом действий в городе будет реализовано больше проектов с иностранными инвестициями и ускорена реализация крупных проектов с иностранными инвестициями.

5 февраля японский автопроизводитель Toyota объявил о заключении соглашения с правительством Шанхая в отношении создания в районе Цзиньшань Шанхая новой стопроцентной дочерней компании для разработки и производства электромобилей Lexus и аккумуляторов.

По словам представителей Toyota, передовые и развитые промышленные цепочки, логистические сети, возможности привлечения кадров и размер рынка в Шанхае и соседних городах стали основными причинами размещения здесь этого нового проекта.

В соответствии с новым планом действий для оптимизации предоставляемых компаниям услуг будут предприняты усилия, чтобы опубликовать негативный список для экспорта данных из Пилотной зоны свободной торговли Китая (Шанхай).

Новый план действий также включает в себя 14 мер по оптимизации надзора за компаниями.