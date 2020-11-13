Planeta.ru познакомит россиян с основами и нюансами краудфандинга

Краудфандинговая платформа Planeta.ru представила образовательную видеопрограмму «Краудфандинг с нуля до 100%» для тех, кто хотел бы реализовать свою идею с помощью народного финансирования. Программа состоит из 6 курсов и 4 мастер-классов от экспертов платформы, авторов успешных проектов и сторонних специалистов.

В программу вошли курсы и мастер-классы по оформлению и продвижению краудфандинговых проектов. Эксперты расскажут о юридических и бухгалтерских особенностях краудфандинга, научат писать вовлекающие тексты и создавать наглядные инфографики, снимать качественные и мотивирующие видеообращения в домашних условиях, а также продумывать smm-стратегию продвижения крауд-кампании. Преподавателями программы «Краудфандинг с нуля до 100%» стали социальный предприниматель, основатель бренда «Малый Турыш» Гузель Санжапова, автор региональных путеводителей «Бабрбук» Дмитрий Мироманов, соосновательница коммуникационного агентства «Кабарга» Яна Бубнова, видеооператор и режиссёр Артур Михеев, руководитель PR-направления «Тотального диктанта» Ксения Эрдман, главный редактор «Теплицы социальных технологий» Наталья Баранова, специалист по визуализации данных, старший преподаватель ВШЭ, автор книги «Графики, которые убеждают всех» Александр Богачев, а также представители Planeta.ru. Темы курсов и мастер-классов были определены после опроса авторов Planeta.ru. Специалисты платформы уверены, что комплексные знания помогут авторам краудфандинговых проектов в успешном завершении своих кампаний.

— С 2019 года мы развиваем видеолекторий краудпродюсер.рф. Он начался с одного курса и мастер-класса по продвижению проектов, этой весной мы презентовали программу по крауд-продюсированию, а теперь выкатили ещё один образовательный продукт – программу «Краудфандинг с нуля до 100%». В неё вошли новые курсы по smm и видеообращению для крауд-проектов, практический мастер-класс по созданию инфографик, а также презентованные ранее занятия, которые помогут автору крауд-проекта, — рассказал генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Фёдор Мурачковский.

– В этой программе хорошо всё: и сама цель – краудфандинг с нуля до 100%, и спикеры, и набор навыков, который будет полезен в любых проектах. Это гибрид многих дисциплин и специальностей, чем, собственно, так характерен краудфандинг. Я бы сказал, что это не классический образовательный курс с теорией в лекториуме, а быстрое погружение, упаковка и проверка опытом ваших идей, – отметил исполнительный директор Ассоциации краудфандинга Кирилл Косминский. Он уточнил, что Ассоциация планирует тиражировать курс в регионах и в сферах, в которых краудфандинг наиболее полезен: образование, наука, предпринимательство, креативные индустрии.

Общая продолжительность видеоуроков новой программы «Краудфандинг с нуля до 100%» 5 часов, по завершении каждого из 6 курсов предусмотрен тест на закрепление знаний. После финального теста выпускник получит сертификат, приглашение в закрытое сообщество крауд-продюсеров, с которыми можно консультироваться по своему проекту, а также доступ к рассылке с черновиками Planeta.ru, которые ищут в команду крауд-продюсеров. Таким образом, программа будет полезна не только тем, кто хотел бы успешно завершать собственные проекты, но и тем, кто интересуется крауд-продюсированием как профессией.

Партнёры программы: коммуникационное агентство «Кабарга», просветительские проекты «Тотальный диктант» и «Теплица социальных технологий», порталы «Агентство социальной информации», Strelka Mag, интернет-издание и образовательная онлайн-платформа «Мастера», сервис журналистских запросов Pressfeed, сообщество комьюнити-менеджеров Compot, издательство «Манн, Иванов, Фербер», многофункциональная SEO-платформа Serpstat.

Завершившие обучение до Нового года специалисты получат в подарок электронные книги от «МИФ» по темам разных занятий, а также бонусы от сервиса Serpstat.