Планировать публикации контента в соцсетях легко с шаблоном «Р7-Офис»

Общество
26 апреля 2023

Как составить календарь публикаций для соцсетей? Опубликован шаблон, выполненный в редакторе таблиц «Р7-Офис», с помощью которого легко планировать выпуск контента. 

Календарь публикаций — это план всех публикаций и сообщений компании на всех площадках с датой выхода и темой поста. Данные документ помогает равномерно распределить производство и выпуск контента. Шаблон календаря публикаций для соцсетей, выполненный в редакторе таблиц «Р7-Офис», может скачать любой желающий.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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