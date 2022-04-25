Пластический хирург Артем Коробов: о важности выполнения протоколов безопасности при липосакции

Эксперт в области гармонизации фигуры женщин и мужчин Артем Коробов выступил с докладом на III Международной научной конференции (Москва, ИШМЭ), посвященной современным тенденциям исследований в сфере эстетической медицины и пластической хирургии. Выступление было посвящено безопасности пациента, важности соблюдения протоколов и профессиональным стандартам.

Маленькие нюансы решают все

Доклад касался темы безопасности при липосакции больших объемов. Эта область очень важна, поскольку подобные операции набирают обороты, становятся все более популярными, но их возможная опасность для здоровья зачастую обесценивается. В статьях упоминается, что это малоинвазивная, а значит легкая процедура. Но положительный результат, особенно в случае с липоскульптурой и липосакцией больших объемов, зависит от «мелочей». В этом и был главный посыл, тезис доклада.

Протоколы безопасности не всегда соблюдаются по пунктам, особенно начинающими молодыми специалистами. Кажущиеся ненужными шаги игнорируются, а это может привести к печальным последствиям.

«В моем докладе упор как раз на то, что нет ненужных «мелочей», важен каждый пункт, каждый нюанс. И важность исполнения я доносил, основываясь на собственном опыте», – делится особенностями выступления доктор Артем Коробов.

Доклад был обращен в первую очередь к молодым специалистам, которые, возможно, всю эту информацию не находили, не встречали, либо же пропускали в других сообщениях коллег из-за перегруженности терминами и сложности понимания. Когда важность безопасности подается с конкретными примерами, сжато и глубоко, она находит отклик.

«Пластический хирург – это врач, отвечающий в первую очередь за безопасность пациента. Его конечная цель – потрясающий эстетический результат, но без компромиссов в области безопасности, особенно при выполнении операций липосакции больших объемов», – объясняет А. Коробов.

Большие перспективы

Статусные международные мероприятия крайне полезны для развития отрасли. Специалисты с большим опытом обмениваются знаниями, исследованиями, открывают для себя новые горизонты. Молодые хирурги, принимая участие в подобных конференциях, могут избежать крупных серьезных ошибок, поскольку внедряют полученные знания, совершенствуют навыки.

Такие конференции очень нужны, они открывают большие перспективы для всех, имеющих отношение к отрасли. Даже опытный хирург во время докладов других специалистов может для себя подсветить какие-то пробелы, взглянуть под другим углом на привычную работу, открыть нюансы.

«Современный формат конференций, когда говорят не только о результатах, показывая фотографии до и после, позволяет расти профессионально, и в очередной раз повторять основные правила, необходимые для эффективности и безопасности пластической хирургии», – уверен эксперт в области гармонизации фигуры женщин и мужчин Артем Коробов.