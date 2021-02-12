Пластиковые банковские карты: в чем польза для пенсионеров?

Новости
12 февраля 2021

Многие банки к 2021 году стали выпускать дебетовые карты для пенсионеров, где предлагают своим клиентам облегченные условия для комфортного сбережения своих средств, удобства безналичных платежей и процедуры зачисления пенсионных выплат.

Как воспользоваться такими услугами?

Вам необходимо будет обратиться в ПФР по фактическому месту проживания и заполнить несколько документов. Процедура максимально простая, и уже в следующем месяце деньги будут зачислены на пластиковую карту.

В чем польза банковской программы для пенсионеров?

  1. Деньги будут на вашем счете в день перечисления.
  2. Не нужно стоять в длинных очередях.
  3. За данную услугу не взимаются комиссии.
  4. Банки часто запускают бонусные программы.
  5. На остаток по счету начисляются проценты.

О 5 пункте подробнее. В Россельхозбанке существует несколько вариантов начисления основных процентов:

  • если фактический остаток на счете карты до 1000 руб. включительно – проценты не начисляются;
  • если фактический остаток (ежедневный) на счете карты свыше 1000 руб. – 3% годовых.
  • Существуют программы начисления дополнительных процентов:
  • если фактический остаток на счете карты до 75 000 руб. включительно – проценты не начисляются;
  • если фактический остаток (минимальный неснижаемый) на счете карты свыше 75 000 руб. – 1% годовых.

Также будут бесплатными снятие наличных в банкоматах других банков, обслуживание карты и уведомления.

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