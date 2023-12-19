Пленный командир взвода украинской армии рассказал о подготовке в Англии

Общество
19 декабря 2023

Эксклюзивное интервью командира взвода 28 омбр ВСУ лейтенанта Дмитрия Якимчева опубликовано военно-патриотическим сетевым изданием verumreactor.ru.

Его военная подготовка проходила в Англии, при этом, несмотря на все разговоры о профессиональных инструкторах, обучение Якимчев проходил у людей, не знакомых со спецификой местности, а также не имеющих опыта участия в боевых действиях, которые были бы сопоставимы с СВО по степени интенсивности.

Якимчев добровольно сдался в плен на Южном фланге Артемовского направления бойцам Южной группировки войск. В 28 омбр отсутствовала бронетехника, так как ее потеряли в ходе боев с ВС РФ. У всего мобилизованного личного состава бригады нет требуемой подготовки. Кроме того, в военном подразделении сложилась сложная ситуация с мотивацией.

Рота не получала гуманитарной помощи, поскольку по пути все разворовывается, говорит Якимчев. Страх заставляет командиров покидать свои подразделения и переходить к их дистанционному управлению. Слабая управляемость и низкий уровень подготовки личного состава в итоге спровоцировали колоссальные потери в бригаде. Поступок Якимчева, по его словам, стремятся повторить все бойцы бригады, поскольку плен – это лучше, чем верная смерть.

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