Практикующий психолог и гипнотерапевт Наталья Лапшичева выпустила книгу «Плюс-минус бесконечность: как реализовать себя с помощью подсознания». В ней она рассказывает о 5-ти шагах достижения любой цели, в том числе, с помощью работы с подсознанием. Здесь же читатели смогут узнать, как развивать интуицию, достигать поставленных целей, как подружиться с удачей. Освоив систему Натальи Лапшичевой, человек сможет достигать любой цели в различных сферах жизни.

В своей книге психолог предлагает познакомиться с 7 практиками, меняющими жизнь, совершить 14 путешествий в глубину подсознания, прочитать 15 увлекательных историй, взять на вооружение 23 супер-способности, узнать 49 примеров нового, получить 97 удовольствий, попытаться найти ответ на 100+ продвигающих вопросов, найти в себе 104 чувства, чтобы притянуть удачу, открыть для себя 150+ примеров ярких целей, задать 21 ежедневный проверочный вопрос.

Книга Натальи Лапшичевой уже получила многочисленные отзывы. В одном из них Андрей Парабеллум назвал «Плюс-минус бесконечность» глубокой и пошагово проработанной книгой, в которой каждый читатель сможет найти бесценные клады своем прошлом, настоящем и будущем и шаг за шагом пойти по пути к себе.