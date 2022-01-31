Площадка РТС-тендер провела круглый стол на тему цифровизации госзакупок

28 января 2022, Москва – В рамках международного форума «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» прошёл круглый стол на тему цифровизации госзакупок под модерацией генерального директора площадки РТС-тендер Владимира Лишенкова. Спикерами на мероприятие были приглашены и.о.начальника управления контроля размещения госзаказа и гособоронзаказа ФАС России Ольга Горбачёва, заместитель начальника Управления развития контрактной системы Федерального казначейства Кристина Маркова, заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Надежда Лещенко, генеральный директор ООО «Территория бизнеса» и член Правления «Опоры России» Дарья Сунцова.

В начале круглого стола Владимир Лишенков выступил с приветственным словом к гостям, после чего перешёл к основному докладу. Генеральный директор РТС-тендер назвал онлайн-технологии настоящим хабом, который в 2020 году пришёл на помощь бизнесу и помог ему функционировать в новой реальности, хотя пандемия существенно повлияла на закупки. По итогам года падение в сумме опубликованных извещений по 44-ФЗ составило 2,3%, а в абсолютном выражении – 228 млрд рублей согласно данным ЕИС. Сократилось и число заказчиков на 6%, это составило 6,6 тыс.организаций.

2021 год подавал надежды года восстановления: по данным Минэкономразвития, объём оказанной бизнесу поддержки превысил 1 трлн рублей, это же ведомство заложило рост ВВП РФ по итогам года в 4,2%, отметив изменение структуры потребительского спроса. Всё больше денежных средств сохранялось на внутреннем рынке, в том числе благодаря политике Минпромторга по импортозамещению. С другой стороны, в 2021 году выросла доля несостоявшихся процедур до 19%, это антирекорд последних 4 лет. Причина – темпы инфляции.

В 2022 год, по словам Владимира Лишенкова, мы входим сразу с несколькими заметными трендами: рост интереса к малым закупкам, по итогам 2021 года был проведён миллион таких закупок, это вдвое больше, чем годом ранее; диверсификация рисков участников, которые идут в госзакупки за надёжностью, а в коммерческие закупки за доходностью; и цифровизация этапа исполнения контракта через электронное актирование.

«В 2022 году обратим повышенное внимание на поставщиков, рост их рынков сбыта, взаимодействие крупного и малого бизнеса», — резюмировал генеральный директор РТС-тендер.

Завершился доклад презентацией результатов опроса поставщиков, который был проведён в конце прошлого года, и выделением роли электронной площадки в сохранении рыночной устойчивости.

Тезисы доклада представителя РТС-тендер прокомментировала и.о. начальника управления контроля размещения госзаказа и гособоронзаказа ФАС России Ольга Горбачёва: «Успех в госзакупках ждёт тех поставщиков, кто быстрее познакомится с изменениями в законодательстве о закупках и оперативно адаптирует под них свою деятельность». Также представитель ФАС добавила, что конкуренция на рынке станет более открытой: «Что касается конкуренции, то в этом году появился новый механизм — универсальная предквалификация, направленный на повышение уровня профессионализма участников закупок для целей более качественного исполнения контрактов. Мы ожидаем, что конкуренция на рынке закупок станет более открытой».

Существенное дополнение о смысле электронного актирования для поставщиков сделала заместитель начальника Управления развития контрактной системы Федерального казначейства Кристина Маркова: «В 2022 году мы запускаем большой проект, который является продолжением электронного актирования. Внедряем новые механизмы для того, чтобы заказчики по всем электронным документам о приёмке формировали в ЕИС распоряжение о совершении казначейского платежа. Именно он является основой для оплаты поставщикам, мы хотим автоматизировать процессы и сократить сроки оплаты. В этом году начинаем пилотировать для федеральных заказчиков, в 2023 году ― начнём прорабатывать тиражирование для региональных и муниципальных».

Заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторога России Надежда Лещенко отметила важную роль импортозамещения в стимулировании внутреннего спроса, по её словам, этот тренд продолжится и в ближайшем будущем: «Идея благая, потому что по сравнению с другими странами нам есть куда расти».

Своими наблюдениями за деловой активностью предпринимателей поделилась генеральный директор ООО «Территория бизнеса» и член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» Дарья Сунцова: «ОПОРА РОССИИ проводила опрос предпринимателей в 80 регионах России. Деловая активность молодых предпринимателей выросла в сентябре 2021 года из-за роста продаж и более высокой доступности кредитов. В сравнении с ними предприниматели старше 35 лет показывают чуть меньшую активность. Также снизилась, но осталась на высоком уровне, доля малого и среднего бизнеса, готового работать с самозанятыми».

Форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» ― это уникальная площадка, объединяющая экспертов в области экономики и права, а также российских и зарубежных предпринимателей для выработки решений, гармонизирующих цифровое развитие нашего общества. Организатором форума является Автономная некоммерческая организация «Институт экономических и правовых исследований».