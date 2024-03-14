Площадкой награждения премией имени Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор» стал Всемирный фестиваль молодежи

6 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Фонд Юрия Лужкова вручил премию «Молодой инноватор» в размере 250 000 рублей молодому ученому из Москвы Анастасии Рычаговой.

Награждение стало частью программы интерактивной территории «Международный технологический хаб», организованной фестивалем «От Винта!» и МПТ России, партнером которой выступила группа «Синара». На площадке хаба была создана экосистема для общения и обмена опытом по воплощению в жизнь технологических достижений и идей с целью стимулирования творческой, научной и инновационной активности молодежи.

Анастасия Рычагова, аспирант факультета почвоведения Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова, является разработчиком инновационной технологии очищения воздуха для общественных и жилых помещений «Арукей». Прибор для очистки воздуха с помощью биосорбента, впитывающего газообразные загрязняющие вещества, реализован в виде кашпо, в котором размещено живое растение.

Поблагодарив Фонд за награду, Анастасия рассказала о том, с каким уважением и благодарностью ее факультет вспоминает Юрия Лужкова за ту работу, что он проделал для развития почвоведения и инновационных технологий в России.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отметив успехи молодых ученых, сказала: «Фонд Юрия Лужкова считает важным участие в программе международного технологического хаба и внесение своего вклада в чествование потенциала, таланта и созидательных стремлений молодежи из всех стран мира. Следуя примеру инициатив Юрия Михайловича Лужкова, направленных на взращивание и поддержку новых поколений высококвалифицированных профессионалов, смелых новаторов и увлеченных специалистов, Фонд сегодня поздравляет лауреата премии им. Ю.М. Лужкова Анастасию Рычагову, автора проекта инновационного очистителя воздуха, победившего в научно-техническом конкурсе, и продолжит реализовывать образовательные, культурные, спортивные и грантовые молодежные программы ради нашего общего будущего».

Премия им. Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор» была учреждена с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи фестивалем «От Винта!» и Фондом Юрия Лужкова три года назад. Первая премия была присуждена Дарье Нехорошевой из Ханты-Мансийска за проект, который позволяет упрощенным способом анализировать состав жидкостей, повышать чувствительность и точность измерений, способствуя таким образом решению большего числа задач в науке и прикладных сферах. Вторую премию получила команда изобретателей Nomine Bigas, в которую вошли Дана Ким, Константин Гусаров и Александр Котов из Кировска Ленинградской области за «Гравитационный накопитель энергии» – проект, направленный на решение задачи моделирования устройства для сохранения электроэнергии.

Сотрудничество Фонда с инициативами по поддержке образования, инноваций, технологического прогресса является продолжением не только работы самого Юрия Михайловича по разработке новаторских решений для прикладных задач в таких сферах, как инфраструктура крупных городов, сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность и медицина, но и его глубокой убежденности в необходимости взращивать ценнейший для государства ресурс – человеческий.