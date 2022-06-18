ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и НАИК подписали соглашение о сотрудничестве

16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Группа Газпромбанк Лизинг и Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе поставили генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин и генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук.

Соглашение предусматривает разработку максимально выгодных условий по лизингу дорожно-строительной и специальной техники для членов НАИК, в т.ч. с использованием актуальных мер государственной поддержки. Также стороны будут взаимодействовать по координации и совместной подготовке предложений по мерам господдержки, совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере строительства транспортной инфраструктуры и проч.

Членами НАИК являются 11 крупнейших российских компаний являющихся системообразующими в сфере инфраструктурного дорожного строительства.

Максим Калинкин, Генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг: «Строительство инфраструктурных и дорожно-строительных объектов в нашей стране имеет огромное значение, особенно сейчас. Это рабочие места, связь регионов, туризм, улучшение логистики, в т.ч. в рамках торгово-экономического развития. Много проектов по модернизации дорожной сети уже запущено, также планируются новые. На их реализацию требуются соответствующие инвестиции, в т.ч. лизинговые. За последние пять лет мы инвестировали более 75 млрд рублей в обновление строительно-дорожной техники, поэтому обладаем соответствующей экспертизой и договоренностями с поставщиками. Уверен, совместно с НАИК мы добьемся еще больших результатов и выгодных предложений по лизингу».

Мария Ярмальчук, генеральный директор НАИК: «НАИК считает, что сейчас необходимы новые инструменты и институциональные изменения, которые позволили бы наиболее эффективно — и там, где это возможно — в максимально сжатые сроки, реализовать политику импортозамещения, а также в интересах обеспечения бесперебойного строительства сократить барьеры для поставок необходимой техники. Необходимо эффективно аккумулировать все имеющиеся меры поддержки для предоставления комфортных условий финансирования дорожно-строительной техники. Эта задача требует консолидации мер поддержки государства, компетенций финансовых институтов и профессионального сообщества. Газпромбанк Лизинг принимает активное участие в мероприятиях НАИК и зарекомендовал себя как надежный партнер. Что касается сегодняшнего соглашения, мы видим высокий профессионализм в коллегах. Выражу общее мнение дорожников, мы считаем, что совместными усилиями добьёмся позитивных изменений в отрасли!»

Группа Газпромбанк Лизинг — один из лидеров российского рынка лизинга. Занимает второе место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2021 года по объему нового бизнеса (РА «Эксперт РА»). Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2021 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 461,5 млрд рублей.

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) объединяет крупнейшие организации в сфере транспортного строительства. НАИК была учреждена в 2021 году при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).