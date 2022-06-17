ПМЭФ–2022: на Кубани создадут агропромышленный кластер ЧП «Хоста чай»

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17 июня 2022

По итогам одной из сессий Петербургского международного экономического форума, власти Сочи подписали с инвесторами несколько меморандумов и соглашений, общий объем по которым превысил 154 млрд рублей. Освоив эти деньги, курорт сможет внедрить на местах 13 перспективных масштабных программ. Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В рамках реализации соглашений, на предприятиях Сочи откроется свыше 7 тыс. привлекательных вакансий для специалистов, отметил сочинский градоначальник. Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале.

«В том числе, среди достигнутых соглашений – договоренности с инвесторами о создании в Сочи крупного агропромышленного кластера. Он сможет базироваться на мощностях чаеводческого предприятия “Хоста чай”. По плану проекта, авторы предусмотрели возведение высокопроизводительной сельскохозяйственной фермы, а также модернизацию производственной чайной линии и даже развитие нескольких туристическо-экскурсионных маршрутов», – прокомментировал подписание документа Алексей Копайгородский.

Помимо агропромышленного кластера, еще два крупных проекта будут реализованы в сфере детского спорта и логистики. Так, на территории Красной Поляны откроется центр подготовки спортивного резерва для подающих надежды лыжников. Ранее в мэрии Сочи сообщили, что на территории курорта, на средства инвесторов, возведут центр гастротуризма и три многофункциональных гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций по объектам достигнет 68 млрд рублей.

Источник фото: kuban.kp.ru

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