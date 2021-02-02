По инвестициям в коммерческую недвижимость Краснодарский край вышел в лидеры РФ

По объему инвестиций в коммерческую недвижимость, среди всех федеральных субъектов Краснодарский край вышел в лидеры. Об этом сообщили в администрации региона. Большая часть инвестиций была направлена в гостиничный сегмент, а также в покупку и обустройство земельных наделов. Доли распределились в количестве 57% и 34% сделок соответственно. Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Кубани превысил 8,3 млрд рублей.

Примечательно, такой объем составляет свыше 50% от всех инвестиций, вложенных в коммерческую недвижимость во всех федеральных субъектах. При этом для чистоты статистики, активы коммерческой направленности в российских центрах политической и экономической жизни – Москве и Санкт-Петербурге, специалистами в учет не принимались.

Вместе с тем, аналитики рынка отмечают, что по итогам 2020 года, если сравнивать с 2019 годом, инвестиции в коммерческие объекты региона снизились приблизительно на 1%. Эксперты объясняют это фактором вспышки коронавирусной инфекции Covid-19, а также тем, что в новых эпидемических условиях торговый и гостиничный сегмент стали более рисковыми секторами деятельности.

По результатам работы в 2020 году, всего в коммерческую недвижимость различных регионов России, включая Москву и Северную столицу, а также Подмосковье и Ленинградскую область, было инвестировано 257,8 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом, этот показатель ниже на 8%.