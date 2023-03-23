По пути замещения еврооблигаций пойдет большинство российских компаний: мнение экспертов ИК «Фонтвьель»

С весны 2022 года ИК «Фонтвьель» активно участвует в возвращении клиентам контроля над активами, размещёнными в еврооблигациях. Теперь команда компании разработала новую стратегию доверительного управления, основанную на работе с евробондами ведущих российских эмитентов.

К началу минувшего 2022 года российские еврооблигации завоевали репутацию надёжного инвестиционного инструмента. Рынок отечественных евробондов оценивался более чем в 85 млрд долларов. Доходность долговых ценных бумаг существенно превышала ставки банковских вкладов. Их надёжность до начала специальной военной операции мало у кого вызывала сомнения: казалось, сохранность капитала обеспечивает репутация эмитентов, большинство из которых являются уверенными лидерами своих отраслей. Всё изменилось в конце февраля 2022 года.

Поскольку бумаги размещались на международных биржах, они хранились в европейских депозитариях – Euroclear и Clearstream. Российские инвесторы приобретали еврооблигации в нашей стране, а связь клиентов с зарубежными биржами и их депозитариями обеспечивал Национальный расчётный депозитарий (НРД). Весной 2022 года финансовый мост между НРД с одной стороны, и Euroclear и Clearstream с другой, перестал функционировать. В результате разрушения междепозитарной связи инвесторы с российскими паспортами потеряли доступ к собственным активам. Они лишились возможности получать купонный доход по долговым бумагам, а также совершать с ними какие-либо сделки. В начале июля 2022 года в силу вступил пакет санкций, который стал юридическим основанием для заморозки активов наших соотечественников.

В результате доступ к собственным сбережениям утратили, по подсчётам Euroclear Bank, 5 млн наших соотечественников, которые суммарно владели активами на сумму примерно 72 млрд евро.

Ко второму полугодию 2022 года был разработан инструмент, позволяющий российским инвесторам вернуть доступ к замороженным активам. В соответствии с Указом Президента (Приказ №430 от 5 июля 2022) отечественные компании, которые использовали еврооблигации для привлечения капитала, получили право выпустить замещающие облигации. Речь идёт о ценных бумагах, которые предназначены для обмена на текущие внешние еврооблигации, обслуживание которых невозможно в результате санкций «недружественных» стран. Срок погашения, доходность и номинальная стоимость замещающих облигаций совпадают с соответствующими параметрами ценных бумаг, вместо которых они выпущены.

Процесс замещения ценных бумаг начался в сентябре 2022 года. На 1 марта 2023 года 7 эмитентов заместили 29 выпусков еврооблигаций. Все замещённые выпуски проходят листинг на Мосбирже и торгуются лотами по одной бумаге, соответственно, в нашей стране складывается биржевой рынок бондов, доступных розничным инвесторам.

Инвестиционная компания «Фонтвьель» стала принимать участие в замещении серий еврооблигаций, выпущенных крупнейшими отечественными компаниями, одной из первых на российском рынке. Клиенты Fontvielle в заранее обозначенные сроки подают компании поручения на участие в оферте, в результате которой им на счета в российском депозитарии ИК «Фонтвьель» с местом хранения в НКО АО НРД и поступают облигации. Участие в замещениях – ключ к возврату доступа к современным инвестиционным инструментам, с которыми российские клиенты могут работать без ограничений.

Облигационная стратегия доверительного управления Fontvielle

Уникальность сложившейся на начало 2023 года ситуации состоит в том, что номинированные в иностранной валюте облигации крупнейших российских компаний стали фактически единственным качественным инвестиционным инструментом, позволяющим получить стабильную доходность в долларах США, евро, швейцарских франках и британских фунтах стерлингов. На короткий период долговые ценные бумаги утратили свою популярность вследствие изменения геополитической картины и введённых западными странами санкций. Стоимость замороженных активов резко упала, россияне стали с осторожностью относиться к еврооблигациям. По прогнозам экспертов ИК «Фонтвьель», в течение 6-12 месяцев неэффективность долгового отечественного рынка будет преодолена. Количество доступных россиянам облигаций вырастет, повысится интерес не только со стороны частных, но и со стороны институциональных инвесторов (включая ПИФы, НПФ и т.д.), а вместе с этим, скорее всего, снизится неэффективность, что повлечет за собой восстановление цен и снижение доходности к погашению. В результате инвесторы, которые сформируют облигационные портфели в начале 2023 года, получат повышенную доходность, номинированную в иностранной валюте, без системных рисков, которым подвержено хранение иностранной валюте на банковских и брокерских счетах.

Помимо наиболее привычных для наших соотечественников бондов, номинированных в долларах и евро, доходность способны обеспечить набирающие сейчас популярность бумаги в китайских юанях. При наличии удачной рыночной конъюнктуры они также могут быть интересны для включения в инвестиционный портфель. Достаточно вспомнить о том, что в феврале 2023 года юань стал самой востребованной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «Завтра», вытеснив с соответствующей позиции доллар. Оборот с китайской нацвалютой по итогам последнего месяца зимы составил 1,48 трлн рублей, с долларом – 1,43 трлн рублей, с евро – только 792 млрд рублей. Рост обращений к юаню наблюдается на фоне расширения российско-китайской торговли и валютных интервенций Банка России, которые теперь проводятся в валюте КНР.

Сохранить и приумножить капитал за счёт евробондов можно, используя новую стратегию доверительного управления ИК «Fontvielle». Её эффективность будет обеспечена работой с долговыми бумагами компаний первого эшелона с наиболее привлекательными дюрацией (упрощённо говоря, периодом времени до полного возврата инвестиций) и доходностью. Облигационная стратегия покажет наибольшую эффективность на горизонте от двух лет. Одна из ключевых особенностей стратегии Фонтвьель состоит в том, что она предполагает возможность добавления в течение 2023 года в портфель выпусков облигаций, по которым предстоит повторное замещение. Это обеспечит дополнительную доходность инвестиционного инструмента, так как сразу после замещения на рынке часто объем предлагаемых продавцами бумаг превышает спрос, и цена снижается на несколько пунктов, позволяя произвести сверхвыгодные покупки.

Взгляд в будущее

Качественные инвестиционные стратегии удаётся создавать лишь тем экспертам, которые тщательно анализируют тренды финансового рынка и готовы делать прогнозы на ближайшие месяцы. Эксперты «ИК Фонтвьель» ожидают, что по пути замещения еврооблигаций пойдут все или почти все российские компании. Отечественному бизнесу подаётся сигнал о том, что пришло время возвращаться в российскую юрисдикцию. Это позволит россиянам полностью восстановить контроль над своими активами и получать купонные выплаты в полном объёме.

Изменения, которые наблюдаются сейчас на российском рынке ценных бумаг, в среднесрочной перспективе способны привести к оздоровлению рынка, повышению надёжности и доступности предлагаемых для приумножения капитала инструментов. Фонтвьель – современная инвестиционная компания, эксперты которой тщательно отслеживают тренды финансового рынка и предлагают клиентам наиболее эффективные инвестиционные стратегии, позволяющие получить высокую доходность и защиту от рисков.

Источник: https://companies.rbc.ru/news/NPfumvnoVF/ik-fontvel-zapuskaet-strategiyu-evroobligatsii-rossijskih-emitentov/