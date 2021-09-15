По рейтингу кредитоспособности «Интерлизинг» позитивный прогноз установило агентство «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Интерлизинг» до уровня ruBBB+. По рейтингу установлен позитивный прогноз.

Рейтинг обусловлен комфортным уровнем достаточности капитала, приемлемыми оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Повышение рейтинга вызвано снижением концентрации на крупных кредитных рисках, усилением конкурентных позиций за счет роста масштабов бизнеса и диверсификацией пассивной базы. Также Агентство делает позитивный прогноз о дальнейшем росте лизингового портфеля и диверсификации продуктовой линейки, что, при одновременном поддержании стабильного качества активов и не ухудшении прочих финансовых метрик, способно привести к повышению рейтинга.

Отметим, что ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.



«За последний год «Интерлизинг» добился значительных результатов. Рост лизингового портфеля при одновременном улучшении показателей его маржинальности и уровня риска позволили значительно увеличить рентабельность бизнеса, что отчетливо видно в недавно опубликованной отчетности МСФО ГК «Интерлизинг». Немаловажную роль в повышении рейтинга сыграли рост диверсификации лизингового и долгового портфелей, расширение географии присутствия и клиентской базы компании, поддержание на комфортном уровне показателей финансовой устойчивости», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.

Агентство подчёркивает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена масштабом бизнеса компании на российском лизинговом рынке (15-е место в рэнкингах «Эксперт РА» по объему нового бизнеса и 22-е место по размеру портфеля по итогам 1пг2021). За период с 01.07.2020 по 01.07.2021 компания нарастила объем ЧИЛ (до вычета резервов) на 25%, а также увеличила количество дополнительных офисов с 20 до 35 шт., что повышает возможности компании по наращиванию клиентской базы и дальнейшему усилению конкурентных позиций.

Положительно влияет на оценку синергетический эффект от сотрудничества с ГК УРАЛСИБ, обеспечивающий компании финансовую поддержку, а также потенциал дальнейшего расширения присутствия на рынке.

Эксперт РА также отмечает комфортный уровень достаточности капитала в сочетании с адекватной эффективностью деятельности. Достаточность собственных средств находится на комфортном уровне (13,8% по данным МСФО на 01.07.2021), при этом у компании отсутствуют планы по распределению дивидендов в ближайшей перспективе, что окажет поддержку коэффициенту автономии. Агентство отмечает умеренно высокую эффективность бизнеса: за 1 полугодие 2021 рентабельность капитала выросла до 22% с переводом в годовое выражение.

По мнению рейтингового агентства, «Интерлизинг» имеет приемлемый уровень проблемных активов по лизинговой деятельности. Повышенной концентрации портфеля на лизингополучателях не отмечается (на 10 крупнейших лизингополучателей приходится 11% платежей к получению на 01.07.2021, при этом на крупнейшего – 2%) вследствие ориентации компании преимущественно на розничный сегмент. Концентрация лизинговых сделок на лизингополучателях, занятых в одной отрасли, находится на адекватном уровне (на топ-3 отрасли – строительство, транспорт, сельское хозяйство приходится 56% ЧИЛ). Для компании характерен достаточно высокий уровень авансирования сделок (средний размер аванса на 01.07.2021 составил около 30%). Кроме того, аналитики агентства отмечают высокий уровень страховой защиты лизингового имущества: свыше 90% лизингового имущества застраховано в страховых компаниях с рейтингом надежности на уровне ВВВ+ и выше от «Эксперт РА».

Фондирование осуществляется преимущественно за счет кредитов и займов аффилированных структур и составляют 52% обязательств, что, по мнению агентства, обеспечивает лизинговые сделки стабильным фондированием. Компания постепенно диверсифицирует пассивную базу, снижая зависимость от крупнейшего кредитора: в 4 квартале 2020 года были выпущены облигации в объеме 1 млрд руб. (около 5,5% обязательств на 01.07.2021). В дальнейшем для расширения масштаба бизнеса компания планирует новые облигационные выпуски, а также привлечение кредитных линий от не аффилированных банков-партнеров.

Помимо прочего, «Эксперт РА» обращает внимание на приемлемый уровень корпоративного управления, которое интегрировано с банком УРАЛСИБ. Топ-менеджмент компании обладает необходимым опытом и квалификацией на финансовом рынке для реализации поставленных перед компанией задач. Стратегические приоритеты включают в себя дальнейший органический рост в основных сегментах присутствия, прежде всего, грузового и легкового автотранспорта, что позволит укрепить конкурентные позиции компании на российском лизинговом рынке.

ООО «Интерлизинг» — универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. «Интерлизинг» входит в банковскую группу «Уралсиб» и занимает 15 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Филиальная сеть компании насчитывает 35 представительств, клиентская база составляет более 8,9 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Официальный сайт компании: ileasing.ru.