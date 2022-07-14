Победители Премии UNCA за лучшее освещение в СМИ работы ООН будут награждены Генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем  

Ассоциация аккредитованных при ООН журналистов (UNCA) приглашает журналистов всего мира подать заявки на участие в 26-м ежегодном конкурсе для печатных, телевизионных, радиовещательных и онлайн-СМИ на лучшее освещение деятельности ООН, ее агентств и полевых миссий.

Крайний срок подачи заявок: 30 сентября 2022 года.

К участию в конкурсе допускаются журналисты со всего мира.

Награждения проводятся по следующим категориям:

Приз имени Элизабет Нойффер, учрежденный Фондом Александера Бодини (Alexander Bodini Foundation), за лучшее освещение печатными и онлайн-СМИ деятельности ООН и ее агентств. Приз назван в честь Элизабет Нойффер – руководителя ооновского бюро газеты Boston Globe, которая погибла во время командировки в Багдад в 2003 году. Приз имени Рикардо Ортеги за лучшее освещение деятельности ООН и ее агентств на ТВ и радио. Спонсором премии является Альянс цивилизаций ООН. Премия названа в честь Рикардо Ортеги, корреспондента испанского телеканала Antena-3 в Нью-Йорке, который погиб в ходе командировки на Гаити в 2004 году. Приз Фонда принца Монако Альберта II / UNCA Global Prize в области изменения климата. Премия предназначена для печатных и онлайн-СМИ, а также ТВ- и радиожурналистов и вручается за освещение вопросов, связанных с изменением климата, биологическим разнообразием и водными ресурсами.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА :

Представляемые на конкурс журналистские материалы об ООН и ее агентствах – статьи в печатном или электронном виде, а также радио- и телерепортажи должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года.

Жюри конкурса будет отдавать предпочтение материалам, которые воздействуют на аудиторию, отличаются глубиной изучения проблемы и оригинальностью. Судьи также будут учитывать мужество, навыки расследования и журналистское мастерство авторов. Особенно приветствуются работы, представленные в СМИ развивающихся стран.

Конкурсные работы должны быть представлены на одном из официальных языков ООН (английский, французский, арабский, китайский, испанский и русский).

Тем не менее письменная расшифровка на английском или французском языке необходима для облегчения процесса судейства.

Каждый соискатель премии может участвовать не более, чем в двух (2) категориях конкурса, а максимальное число поданных работ не должно превышать двух (2) для каждой категории. Принимаются совместные работы различных авторов.

Электронные файлы и ссылки на публикации в Интернете должны быть включены в онлайн-заявку.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

Участие в конкурсе оформляется онлайн путем заполнения бланка UNCA Awards Entry Form на сайте UNCA

На первой странице укажите личную информацию и загрузите свою фотографию.

На следующей странице внесите свой конкурсный материал, поместив ссылки на него в форму бланка и/или загрузив файлы.