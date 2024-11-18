Победительница конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта» отмечена призом Фонда Юрия Лужкова

По итогам конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта» в Москве состоялось награждение победителей и лауреатов. Церемония проведена в рамках девятого Всероссийского экономического собрания, организованного Вольным экономическим обществом России. Форум на тему «Российская экономика: от адаптации к лидерству» прошел 11 ноября 2024 года и был посвящен основанию ВЭО России, а также профессиональному празднику «День экономиста».

Фонд Юрия Лужкова стал одним из участников мероприятия. Как известно, Юрий Михайлович Лужков на посту мэра Москвы приложил немало усилий для возрождения деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Он считал, что государство должно поддерживать экономическую науку и отраслевую экономику, чтобы вывести их из кризиса.

Среди более 4000 участников Всероссийского экономического собрания были ведущие ученые и эксперты, представители экономических вузов страны, министерств, ведомств, деловых кругов, предпринимательских общественных объединений, молодежных организаций, а также комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, администраций субъектов РФ.

Частью программы конференции стало подведение итогов общероссийских просветительских проектов ВЭО России, включая чествование победителей конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2024». Фонд Юрия Лужкова, учредивший специальный приз самому юному победителю конкурса, вручил его студентке Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Любови Помошниковой.

Остальные победители получили награды из рук замминистра науки и высшего образования РФ, сопредседателя Российского исторического общества Константина Могилевского. Это Ольга Александрова, студентка Российской таможенной академии (г. Люберцы); Виктория Коновалова, студентка Смоленского филиала РАНХиГС (г. Смоленск); Елизавета Першина, студентка Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец), и другие.

От имени Фонда Юрия Лужкова конкурсантов и победителей поздравила председатель Совета Фонда Елена Батурина. Пожелав им успехов, она сказала, что из таких молодых людей вырастут новые предприниматели, финансисты и экономисты, которым предстоит формировать экономику страны.

Также Елена Батурина напомнила, что Фонд Юрия Лужкова создан для продолжения и развития идей и общественно значимой работы Юрия Михайловича, сохранения богатого и многогранного наследия политика, общественного деятеля, мыслителя и благотворителя. Мэр российской столицы уделял особое внимание всестороннему и практико-ориентированному обучению молодежи, активно поддерживал становление и развитие институтов экономического просвещения, а также различные просветительские проекты, отметила Елена Батурина.

Именно поэтому, по ее словам, Фонд Юрия Лужкова является партнером просветительской акции «Всероссийский экономический диктант», внося свою лепту в поддержку подрастающих экономистов.

Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова