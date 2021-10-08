Победителями конкурса «Призвание – учить!» в Тульской области стали 33 педагога

8 октября заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и фонд «Эмпатия» предпринимателя Михаила Шелкова наградили лучших педагогов региона — победителей конкурса «Призвание — учить!».

Призовой фонд от «Эмпатии» в размере 7 млн рублей разделили между собой 33 победителя в 11 номинациях. Педагоги-победители в зависимости от категории получили сертификаты на единовременные выплаты по 100 тыс. рублей или ежемесячные выплаты по 15 и 20 тыс. рублей в течение года. Все налоги фонд также возьмет на себя.

На конкурс, который проходил с июня по сентябрь 2021 года, поступило 214 заявок. Участники конкурса демонстрировали разработанные ими обучающие курсы и другие материалы, которые затем оценивали члены конкурсной комиссии – специалисты в области образования из Тульской области и привлеченные федеральные эксперты от благотворительного фонда «Эмпатия».

В каждой номинации комиссия определила по 3 победителя:

Номинация «Педагог-наставник»:

— учитель физической культуры Центра образования №17 имени Героя Советского Союза И.П. Потехина Татьяна Сыч;

— учитель начальных классов средней школы №8 г. Ефремова Светлана Кулёва;

— учитель физики средней общеобразовательной школы № 25 г. Новомосковска Анастасия Доценко.

Номинация «Учитель сельской школы»:

— учитель начальных классов Богдановской основной общеобразовательной школы Ольга Штукатурова;

— учитель русского языка и литературы Центра образования № 53 имени Л.Н. Толстого г. Тулы Светлана Шалимова;

— учитель начальных классов Бучальской СОШ им. Героя Советского Союза И.П. Потехина Кимовского района Оксана Кувшинова.

Номинация «Новации и традиции»:

— учитель английского языка Центра образования – гимназии №11 имени Александра и Олега Трояновских Мария Аникушина;

— учитель английского языка Центра образования №7 имени Героя Советского Союза С.Н. Судейского г. Тулы Алексей Субботин;

— учитель информатики Центра образования №23 г. Новомосковска Юлия Соболева.

Номинация «Профессиональный дебют»:

— учитель иностранного языка средней школы № 20 г. Щекино Анастасия Ларкина;

— учитель математики Центра образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Надежда Заковыркина;

— учитель-логопед Новомосковского областного центра образования Элеонора Балашова.

Номинация «Мастер производственного обучения»:

— преподаватель Щекинского политехнического колледжа Виктор Петров;

— преподаватель русского языка, литературы, МХК, профессиональных дисциплин Чернского профессионально-педагогического колледжа Елена Фадеева;

— преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности «Туризм» Донского политехнического колледжа Вадим Вязанкин.

Номинация «Воспитатель дошкольного образования»:

— воспитатель детского сада комбинированного вида №1 Плавского района Татьяна Денисова;

— воспитатель детского сада №16 комбинированного вида Наталья Самсонова;

— воспитатель Куркинской средней общеобразовательной школы №1 Любовь Минаева.

Номинация «Сельский воспитатель дошкольного образования»:

— воспитатель Страховской средней общеобразовательной школы имени В.Д. Поленова Заокского района Елена Кирдяшева;

— воспитатель детского сада № 22 Галина Говорухина;

— воспитатель Новочерепетской средней общеобразовательной школы Оксана Огонькова.

Номинация «Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья»:

— учитель-логопед детского сада № 34 «Радуга» Татьяна Морозова;

— учитель-логопед Тульского детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья Елизавета Ладонкина;

— учитель-логопед детского сада № 34 «Радуга» Ирина Дубяга.

Номинация «Педагог дополнительного образования»:

— педагог дополнительного образования Центра образования №7 имения Героя Советского Союза С.Н. Судейского» Полина Субботина;

— учитель информатики и математики детского сада № 34 «Радуга» г. Новомосковска Надежда Лебедева;

— педагог дополнительного образования Центра образования №7 имени Героя Советского Союза С.Н. Судейского Людмила Коростелева.

Номинация «Классный руководитель»:

— учитель математики, педагог-организатор Центра образования № 47 Екатерина Минеева;

— учитель информатики и физики Одоевской средней общеобразовательной школы имени В.Д. Успенского Софья Ерохина;

— учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №1 Любовь Лаптева.

Номинация «Социальный педагог»:

— социальный педагог Тульского областного медицинского колледжа Марина Паршутина;

— социальный педагог Тульского техникума социальных технологий Наталья Комарова;

— социальный педагог средней школы №6 г. Ефремова Наталья Мертехина.

Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание поддержке учителей. Ежегодно в регионе проходит более десяти различных конкурсов педагогического мастерства. «В этом году у нас впервые прошел конкурс «Призвание – учить!». Я благодарю фонд «Эмпатия» и лично Михаила Евгеньевича Шелкова за поддержку нашей инициативы и наших педагогов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. А это и школьные учителя, и воспитатели детсадов, и преподаватели техникумов и колледжей. Ваши ответственность, верность призванию и неравнодушие к детям – бесценны», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Торжественная церемония награждения прошла в творческом индустриальном кластере «Октава», созданном при поддержке Михаила Шелкова в 2018 году. Вручение Дипломов победителям от Министерства образования области и сертификатов от «Эмпатии» проходило в рамках Фестиваля науки и образования, приуроченного ко Дню учителя.

Основатель Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков отметил: «214 учителей и воспитателей из 123 образовательных учреждений Тульской области приняли участие в конкурсе, 33 из них стали победителями. Мы специально расширили список номинаций до 11, чтобы помимо учителей-предметников и классных руководителей поддержать талантливых социальных педагогов, воспитателей, педагогов для детей с ограниченными возможностями здоровья, учителей и воспитателей сельских школ. Хочется верить, что нам это удалось, и учителя останутся довольны. Потому что наша конечная цель – дать им возможность вкладывать в себя и свое развитие».

Конкурс – это первый совместный проект Министерства образования Тульской области и благотворительного фонда «Эмпатия». Сотрудничество направлено на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов Тульской области.