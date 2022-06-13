Победы в финале «Ролан Гаррос» вновь добился Рафаэль Надаль

Надаль снова лучший! Ожидаемая, но от этого не менее великолепная победа в финале «Ролан Гаррос» подтвердила, что испанца пока рано списывать со счетов и ставить пылиться на полку «бывших великих». Будучи самым возрастным чемпионом, Рафаэль стал единственным в мире теннисистом, выигравшим «Ролан Гаррос» 14 раз и 22 раза одержавшим победу в турнире «Большого шлема» (по данным 1xСтавка). 36-летний игрок сказал, что и сам не верил, что сможет принимать участие в соревнованиях в таком возрасте и оставаться при этом конкурентноспособным. Наверно, в испанце говорит скромность, ведь в финале на этом турнире он был не просто конкурентоспособным, он был оглушительно доминирующим — 6:3, 6:3, 6:0 за 2 часа 20 минут. Кстати, примечательно, что благодаря этой победе Рафаэль получил еще и первое место в рейтинге по заработку за всю карьеру – чек «Ролан Гаррос» на 2,2 млн евро позволил ему обойти в этом рейтинге Роджера Федерера.

Казалось бы, сплошные победы, но не все так радужно. Перед финалом «Ролан Гаррос» поползли слухи, что для Надаля это будет последнее соревнование, и из-за травм он планирует выступить с заявлением о завершении карьеры. Такого заявления не последовало, но на пресс-конференции после победы испанец признался, что травмы действительно сильно ему мешают, а победу он одержал благодаря большой дозе обезболивающего, которую ему вкололи прямо в стопу перед выходом на грунт. «Выступать постоянно с анестезией не получится. Сейчас мы ищем пути решения, чтобы я продолжил участвовать в турнирах», — сказал он в интервью. Тони Надаль, дядя и бывший тренер теннисиста, выразил опасения о здоровье Рафаэля: «Уимблдон уже очень близко, соревнования начнутся через две недели. Посмотрим, будет ли там мой племянник. Конечно, я верю, что лечение пройдет хорошо, и он сможет показать себя на турнире».

Но кто точно не сможет показать себя на Уимблдоне, так это российские и белорусские спортсмены. Главный теннисный турнир на траве так и не разрешил нашим теннисистам участвовать в соревновании, в результате чего до выступлений не допущены игроки топ-10 — Андрей Рублев, Даниил Медведев, Арина Соболенко, и спортсмены из топ-50 — Дарья Касаткина, Виктория Азаренко и Карен Хачанов. Против этого решения выступили все мировые звезды тенниса, в том числе и Надаль, ведь главная проблема отстранения игроков такого уровня заключается в том, что освободившиеся места в турнирной таблице займут игроки с более низким рейтингом, значит, само соревнование потеряет дух соперничества. А именно поэтому Рафаэль все еще выступает, призовой фонд — приятный бонус, торжество спорта гораздо важнее для именитого теннисиста.

Собрав все рекорды мирового спорта, в том числе и Золотой карьерный «Шлем» (все четыре турнира «Большого шлема» и победа на Олимпийских играх), испанец теперь скорее коллекционирует яркие впечатления и эффектные выступления. На его матчах всегда полный аншлаг, рейтинги трансляций с его участием взлетают до небес, а букмекер «1xСтавка» считает его едва ли не главным пропагандистом тенниса в России. Удивительно, но Рафаэль очень популярен у нас в стране, больше, чем какой-либо другой иностранный теннисист. Любовь поклонников настолько крепка, что, когда Надаль на Австралиан Оупен выступал против Даниила Медведева, очень многие россияне болели и ставили за первого. И, кстати, не прогадали: тот матч закончился очередной победой испанца со счетом 3:2.

История Рафы в мировом спорте величайшая, но она все еще продолжается. Надеемся, что к Уимблдону он полностью восстановится и добавит к своей хронике побед еще одно достижение.