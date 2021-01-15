Почему мэра Харькова не спасли в «Шарите»

В декабре после осложнений от коронавируса на 62-м году жизни скончался один из самых одиозных политиков Украины — мэр Харькова Геннадий Кернес. И до сих пор остается много вопросов вокруг его скоропостижной смерти, пишет «Сеть», со ссылкой на «Актуальные новости».

Кернес был ярким политиком и единственным, начавшим карьеру при Януковиче и сумевшим удержаться во власти при Порошенко и Зеленском. В политику он пришел в конце 1990-х, став депутатом харьковского горсовета. В 2010 году Геннадий Кернес впервые победил на выборах харьковского городского главы, набрав 30% голосов избирателей. Случившийся через четыре года Евромайдан он не поддержал, за что приобрел на Украине репутацию пророссийского мэра. В апреле 2014 года на политика совершили покушение: Кернес получил серьезное ранение, пуля прошла навылет, повредив легкое и печень. Пройдя курс лечения в Израиле, Кернес оправился от ранения и вернулся к исполнению обязанностей мэра Харькова, хотя передвигался в то время в инвалидной коляске.

Геннадий Кернес был переизбран мэром Харькова в третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября. Уже в то время он находился в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение от коронавируса. Да, той самой известной клинике, где недавно врачи спасали оппозиционного блогера Алексея Навального от отравления, по его словам, организованного российскими спецслужбами.

Изначально состояние Кернеса оценивалось как тяжелое, однако спустя несколько дней сообщалось, что городской глава пошел на поправку. А его друг бизнесмен Павел Фукс даже опубликовал фото, на котором новоизбранный мэр Харькова «передает привет всем харьковчанам». Было известно, что до конца года политик планировал вернуться на родину. Почему состояние Кернеса вдруг резко ухудшилось, неизвестно. Но уже в декабре пришло известие о его смерти.

Между тем Алексей Навальный, отравленный, по убеждению властей ФРГ и других стран ЕС, боевым «Новичком», за короткий срок чудесным образом вылечился в «Шарите» и уже готовится вернуться в Россию. Подробности его «исцеления» были не так давно описаны врачами «Шарите» в статье медицинского журнала The Lancet, после публикации которой многие медики и эксперты еще раз усомнились в «отравлении» Навального.

Несмотря на все чудеса исцеления российского оппозиционного блогера, те же немецкие врачи спасти украинского мэра не смогли. То ли немецкая медицина не всесильна, то ли она настолько избирательна по отношению к политикам и активистам. В любом случае репутация клиники «Шарите» уже давно не безупречна.

К примеру, в 2004 году там утверждали, что экс-президента Украины Ющенко отравили диоксином, а впоследствии этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у экс-президента проказа. А в 2012 году врачи из «Шарите» лечили уже Юлию Тимошенко. «Страшная» болезнь прошла сразу после госпереворота на Украине.

Теперь после внезапной смерти мэра Харькова пост в одном из ключевых городов Восточной Украины свободен, а место Кернеса может занять кандидат, более лояльный нынешним киевским властям.