Почему мозг думает, когда его об этом не просят, расскажет А.Курпатов в новой книге «Машина мышления»

Известный ученый и любимый миллионами телезрителей ведущий Андрей Курпатов является не менее талантливым писателем. Он представляет продолжение нашумевшей книги «Красная таблетка», которая на ура второй год раскупается читателями по всей России. Чем же автор так заинтриговал всех почитателей психологии и современной науки?

Оказалось, что мы находимся в своеобразной зависимости от нашего мозга, который продуцирует смыслы и мысли, заставляющие нас строить свою жизнь, формировать мировосприятие и прибегать к решительным действиям. Человек не часто над этим задумывается, но ведь действительно, он не может приказать своему мозгу не думать. Как быть в этой ситуации —- подсказывает опытный психолог.

Курпатов считает, что ключ к контролю над своей личностью заключается в понимании сути мыслительных процессов. Он опирается на наследие ведущих психологов и результаты самых современных исследований, объясняет, как наш разум продуцирует интеллектуальные объекты: мысли и образы.

По сведениям Pravda.Ru, на 2-томник «Машина мышления» сейчас открыт предзаказ в интернете, а в первые дни 2022 г. он появится и на прилавках книжных магазинов страны.