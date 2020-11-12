Почему при банкротстве физлица нужно обращаться к юристу

Банкротство физического лица хоть и процедура менее сложная и объемная, чем банкротство крупного предприятия, но также требующая большой сосредоточенности и наличия профессиональных юридических знаний.

Как показывает практика, попытки граждан провести процедуру банкротства физического лица самостоятельно, сэкономив на привлечении юристов, очень часто оказываются неудачными. Так, более половины заявлений о банкротстве физических лиц, поступивших в многофункциональные центры, не были удовлетворены. При этом отнюдь не обязательно, что подавшие их граждане действительно не имели права на прохождение процедуры банкротства. Просто, не обладая соответствующими юридическими знаниями и навыками, гражданами могли быть допущены ошибки в формулировках, в законах, неправильно указано имущество, и в итоге в возбуждении процедуры банкротства им было отказано.

Между тем, отказ в начале процедуры банкротства чреват для гражданина тем, что он по-прежнему остается в «подвешенном» состоянии: банки и микрофинансовые организации давят на него, требуя выплатить долги, пени и штрафы по кредитам, при этом у гражданина на уплату долгов нет средств, но доказать это банкам он не в состоянии. Ситуация малоприятная, особенно если вспомнить многочисленные примеры нарушения этики делового общения и даже законов Российской Федерации лицами, пытающимися получить долги от имени банков и МФО.

Стоит отметить, что ошибки в документах могут привести и к еще более худшим последствиям. Например, гражданин может быть заподозрен и обвинен в проведении преднамеренного или фиктивного банкротства. За данные действия, напомним, в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность. Несколько неточностей в поданном заявлении, какие-то ошибочные действия – и физическому лицу может потребоваться уже не специалист по банкротству, а адвокат по уголовным делам. Чтобы этого не случилось, еще на стадии подготовки к подаче заявления о банкротстве следует обзавестись помощью квалифицированного юриста.

Таким образом, главная причина необходимости обращения к профессиональному юристу для проведения процедуры банкротства заключается в отсутствии у среднестатистического гражданина образования, квалификации и опыта для самостоятельного осуществления действий в рамках данной процедуры. Даже лица с высшим юридическим образованием, не работавшие в сфере банкротства физических лиц, могут быть незнакомы со всеми нюансами законодательства и правоприменительной практики в данном направлении, что говорить о тех гражданах, кто не имеет соответствующего образования или опыта.

Выбирая юриста для помощи в деле о банкротстве, в первую очередь следует смотреть на его специализацию. Чем уже специализация эксперта, тем более грамотным специалистом в своем направлении он, как правило, является. Далеко не всегда хороший специалист по семейному праву или адвокат, выигравший много уголовных процессов, сможет качественно представлять ваши интересы в процессе проведения процедуры банкротства.

Следует отметить и тот факт, что помощь профессионального юриста или юридической фирмы экономит самый ценный ресурс современности – время. Не имея опыта проведения процедуры банкротства, все шишки придется набивать самостоятельно, везде следовать путем личного опыта. Это намного сложнее, чем идти по уже проторенной дороге, пользуясь помощью опытного специалиста. Юрист по банкротству по доверенности может представлять интересы доверителя во всех необходимых структурах и инстанциях, взаимодействовать от имени своего клиента с кредиторами, с другими лицами, которые могут фигурировать в деле о банкротстве в каком-либо качестве. Кроме того, как мы понимаем, юрист, специализирующийся на процедуре банкротства, знает и арбитражных управляющих, и судей арбитражных судов, и особенности работы каждого управляющего и каждого судьи, что также играет немаловажную роль и на стадии выработки стратегии банкротства, и уже непосредственно в процессе рассмотрения дела о банкротстве.

Процедура с участием привлеченных юристов будет намного быстрее, практически гарантированно успешной, при этом стоимость банкротства физического лица «под ключ» не столь высока, особенно если долг гражданина является внушительным. В среднем в России банкротство физического лица «под ключ» обходится примерно в 150 тысяч рублей. Бывают более дешевые и более дорогие варианты, но это – средняя цена. Оплатив помощь профессионального юриста, гражданин получает качественные услуги, экономит свое время и избавляет себя от множества дополнительных хлопот и потенциальных проблем.

Арбитражный управляющий Осипов Павел Александрович, эксперт ООО «Банкротство.ру»