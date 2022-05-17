Почему выгодно бронировать отель на официальном сайте

Пока площадки вроде Booking.com и Airbnb приостановили работу в России, привычные схемы бронирования жилья приходится менять. В статье рассказали, почему гостю выгодно бронировать на официальном сайте отеля и как получить скидку на проживание.

Как отель работает с бронью

Когда гость делает бронь на официальном сайте, бронь попадает в автоматизированную систему управления отеля — систему, где ведется учет всех бронирований. Отельер получает уведомление: например, в номер 405 на две ночи с 11 мая заселится двое гостей с ребенком, будет ранний заезд, нужна детская кроватка. Бронь точно никуда не потеряется, отельер успеет подготовиться, а гость не забудет детали: на его почту приходит ваучер с основной информацией по заезду.

Почему бронировать на сайте — это удобно

— Вся информация — на одном сайте.

Когда гость заходит на официальный сайт, он сразу получает общее представление об отеле. Видит фотографии, основные преимущества, оснащенность номеров и прилегающую территорию.

— Схема бронирования на сайте простая и интуитивно понятная.

Гость заходит на сайт → вводит даты и количество гостей в форме поиска → выбирает номер, тариф, допуслуги, способ оплаты → бронирует → получает подтверждение брони.

— Можно забронировать на любом этапе просмотра контента.

Форма поиска номеров видна во всех разделах сайта, поэтому не нужно специально переходить на отдельную страницу.

— Можно менять детали бронирования прямо из письма с подтверждением брони.

В письме есть кликабельная ссылка на редактирование брони. Можно изменить даты, номер, контакты или отменить бронирование.

— Есть календарь доступности.

Календарь доступности — это обзор всех цен на месяц. Через него можно выбирать самые выгодные даты проживания.

— Можно сделать одну бронь на несколько разных номеров.

Это удобно, когда гость бронирует отель на всю компанию: модуль предлагает разные номера на разное количество гостей. Эта функция доступна не на всех сайтах с формой бронирования TravelLine — только там, где количество номеров в отеле позволяет использовать авторасселение.

Почему бронировать на сайте — это выгодно

Когда гость делает бронь на официальном сайте, отелю не надо переплачивать за нее высокую комиссию агрегаторам. Поэтому на сайте отеля чаще встречаются выгодные предложения, акции и тарифы с низкими ценами.

Что есть на официальном сайте отеля, чтобы гость мог забронировать выгодно

— Виджеты со скидками и спецпредложениями. Это всплывающие окна, которые предлагают акционный тариф, промокод или бесплатные дополнительные услуги.

— Программа лояльности. Гость регистрируется в программе на сайте, копит баллы и получает специальные условия проживания или цены. Бонусы по программе, как правило, можно получить уже после регистрации на сайте.

— Акции и спецпредложения, более выгодные тарифы, которых нет в каналах продаж. Их можно найти в разделе, который обычно называется «Номера и тарифы».

Еще 5 лайфхаков, как сэкономить на брони

Смотреть цены в метапоисковиках, например, на Яндекс Путешествиях, чтобы сравнивать цены в разных каналах.

Подписаться на email-рассылку конкретного отеля, там бывает информация об акциях и спецпредложениях.

Читать welcome- и feedback-письма от отеля. В них гостю часто предлагают бесплатные допуслуги, скидки и специальные условия на повторный заезд.

Искать промокоды в соцсетях. Отели добавляют их в описание профиля, в посты или на страницу Taplink — страницу-визитку, которая открывается по ссылке в описании профиля в соцсетях.

Покупать сертификаты в отель. Иногда отели предлагают купить сертификат, например, за 15 тысяч рублей, а расплачиваться им за услуги на 20 тысяч рублей. Или еще вариант: покупать сертификат на проживание в определенной категории номера в несезон, а заезжать — в сезон.

По данным TravelLine, в период до 5 марта 2022 года брони с Booking.com занимали 57% всех онлайн-бронирований, а прямые брони — 24%. На 12 мая прямых броней стало 54%: все больше гостей бронирует напрямую. Здорово, что и гости, и отели ищут новые варианты на замену привычным.