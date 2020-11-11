Почему запрет на бурение скважин в Екатериновке станет примером для всех

Эксперты ООН прогнозируют, что численность населения Земли через двадцать-тридцать лет достигнет 9,6 миллиарда человек. Попутно будет нарастать потребление водных ресурсов, и, соответственно, объем их потерь в связи с загрязнением. В настоящее время Россия находится на втором месте в мире по запасам пресной воды, однако отсутствие грамотной политики с точки зрения бережного отношения к ним может принести большие проблемы в будущем. Тем более, что неудовлетворительное качество питьевой воды (в целом по РФ) на ежегодной основе приводит к 11000 смертям и 2900000 случаям выявленных заболеваний, — отмечают исследователи. Росстат сообщал о том, что у 21000000 россиян в прошлом году отсутствовал постоянный доступ к водопроводной воде нормативного качества. Такую информацию приводит портал «МИР 24».

Ученые предупреждают о постепенном нарастании дисбаланса между объемами потребления и темпами возобновления водных ресурсов. Главная мера по решению проблемы — воспитание у человека понимания того, что нельзя считать воду само собой разумеющимся благом, а следует бережно относиться к этому богатству нашей планеты. В качестве примера правильного подхода к проблеме следует взять коттеджный поселок «Екатериновка», расположенный в Конаковском районе Тверской области. По словам представителя застройщика ООО «Ритейл» Юрия Коробова, в этом населенном пункте введен запрет на использование водопроводной воды для полива газонов на участках. Для этих целей используют собранную в дренажный колодец и очищенную на локальных очистных сооружениях (ЛОС) дождевую воду. Кроме того, местный совет депутатов поддержал инициативу застройщика и ввел запрет на бурение скважин на индивидуальных участках в «Екатериновке». Как рассказал Юрий Коробов, благодаря этому будут защищены от вероятного осушения колодцы близлежащих деревень.